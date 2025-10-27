El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por la “aplastante” victoria en las elecciones legislativas locales de este domingo.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

Por su parte, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente y aseguró que el país y América Latina se encaminan "hacia un futuro económico brillante".

"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio", expresó el funcionario. En la publicación, compartió una fotografía junto al mandatario argentino y aseguró que el país "es un aliado vital en América Latina".

"Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando", evaluó Bessent.

Señaló que espera que "se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, con prosperidad para el pueblo argentino".

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", agregó el funcionario responsable de intervenir en el mercado local con la compra de pesos en varias oportunidades antes de las elecciones.