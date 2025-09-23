Donald Trump calificó a Javier Milei como un “líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina” en un mensaje publicado en la red social Truth al inicio de la reunión bilateral que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York. El posteo subrayó además el respaldo de Trump para la reelección del presidente argentino en 2027.

El encuentro, de aproximadamente 20 minutos, en la sede de la ONU se centró en la cooperación económica y la asistencia financiera de Estados Unidos, destinada a cancelar vencimientos de deuda soberana y fortalecer las reservas del Banco Central argentino. Según fuentes oficiales, Trump le entregó a Milei una copia impresa de su mensaje de respaldo.

En sus declaraciones, Trump señaló que Milei heredó un “desastre total” con una inflación elevada, pero que logró devolver estabilidad a la economía y elevar la prominencia internacional de Argentina. Además, destacó la relación estratégica entre ambos países y expresó su intención de continuar trabajando “estrechamente” con la Casa Rosada.

El respaldo del mandatario estadounidense se suma a señales recientes del secretario del Tesoro, que contribuyeron a la recuperación de bonos y acciones argentinas, la caída del dólar y un descenso del riesgo país tras semanas de incertidumbre financiera luego de las elecciones provinciales en Buenos Aires.

El Gobierno argentino destacó la importancia de este apoyo como sostén de la gestión económica y la agenda de reformas. Fuentes oficiales indicaron que a lo largo del día podría haber nuevos anuncios del Tesoro sobre la asistencia financiera, consolidando la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina bajo la administración de Milei.