COMUNICADO OFICIAL

Desde una nueva oficina Milei dijo que no definirá su gabinete hasta asumir A través de una nueva cuenta de X (ex Twitter) llamada 'Oficina del Presidente Javier Milei' se comunicó que no habrá anuncios de la conformación del nuevo gabinete hasta que el 10 de diciembre. Además se detalló que por el momento no hay una reunión pactada con Añberto Fernández.