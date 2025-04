La guerra comercial entre Estados Unidos y China cada vez se pone más agresiva y, este miércoles, la Casa Blanca anunció que elevará los aranceles a los productos chinos al 245%. La medida se llevará a cabo en el caso de que una investigación de la Secretaría de Comercio detecte "amenazas para la seguridad nacional" en las importaciones de minerales críticos que provienen del gigante asiático.

El presidente Donald Trump firmó este martes una Orden Ejecutiva mediante la cual instruyó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a llevar adelante "una investigación sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantea la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos procesados importados y sus productos derivados".

Este movimiento se produjo tras la decisión de China de restringir el envío de seis metales pesados, los cuales, de acuerdo con Washington, constituyen "componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a la pregunta de un periodista sobre el sitio web de la Casa Blanca, que afirma que los aranceles estadounidenses sobre el país asiático incrementaron al 245 %.

El portavoz del ministerio, Lin Jian, declaró: "Pueden preguntar a la parte estadounidense sobre el tipo arancelario específico. China ha manifestado repetidamente su firme postura respecto a los aranceles".

"Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos, y las contramedidas de China son necesarias para proteger sus derechos legítimos, así como la equidad y la justicia internacionales", agregó.

"Son completamente razonables y legales. No hay ganadores en una guerra arancelaria o comercial. China no quiere librar estás guerras, pero no les teme", culminó.