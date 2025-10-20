El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación de Argentina con un comentario explosivo. En diálogo con periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, el mandatario norteamericano afirmó que su administración evalúa retomar la compra de carne vacuna al país, aunque acompañó el anuncio con una descripción sombría: “Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo”.

Trump aseguró que la posible medida responde a su buena relación con el presidente argentino y a un intento por ayudar al país en medio de la crisis. “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, lo haré. Me agrada el presidente de Argentina. Creo que está intentando hacer lo mejor que puede”, expresó.

El mandatario también mencionó el paquete de asistencia financiera de 40 mil millones de dólares impulsado por su gobierno y aprovechó para remarcar las tensiones internas que genera esa decisión en el plano político y económico estadounidense. “Nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones de dólares, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y terminan quebrando por las políticas arancelarias”, lanzó.

Con su habitual estilo provocador, Trump cerró sus declaraciones con un diagnóstico lapidario sobre la economía argentina: “Pero no lo hagan sonar como si les estuviera yendo genial. Están muriendo”.