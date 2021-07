El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, marcó diferencias entre el gobierno del Frente de Todos y el de Cambiemos con un solo dato: "Mauricio Macri prometió 3.000 jardines de infantes, licitó menos de 300 y terminó 107. Hoy en Granadero Baigorria recorrimos un jardín, de los 93 cuya construcción se le adjudicó en 4 licitaciones a una única empresa, en diez provincias. A esa empresa se le adelantó el 70% del costo de la obra, y no terminó ni uno solo", remarcó.

Trotta realizó estas declaraciones durante una visita oficial este miércoles a Santa Fe, recibido por el gobernador Omar Perotti, su ministra Adriana Cantero, y el senador provincial por Rosario, y precandidato a senador nacional, Marcelo Lewandowski.

Trotta fustigó el rumbo del gobierno macrista en cuanto a educación, y su papel actual como oposición. "Juzgar la realidad del sistema educativo desconociendo la pandemia, como hacen algunos sectores que pretenden partidizar este debate es irresponsable", dijo.

El ministro recordó cuando Macri, como presidente, medía iniciativas según costo de jardines de infantes. "Decía el ex presidente Macri que Aerolíneas no porque con eso se pueden construir 40 jardines. Prometió construir 3.000 jardines, licitó menos de 300 y terminó 107. Hoy recorrimos uno de los jardines entre 93 que se le adjudicaron en 4 licitaciones a una única empresa. En algunos se adelantó el 70% del costo de la obra, y no se terminó ninguno. Hicimos denuncia penal sobre eso para establecer responsabilidades de la empresa y de funcionarios sobre esos sucesos. Vamos a inaugurarlo en setiembre para dar respuesta efectiva. Donde había negligencia y desprecio por la educación pública queremos consolidar un Estado presente", enfatizó Trotta.

Durante una conferencia desarrollada en la escuela N° 471, en el parque Scalabrini Ortiz, Trotta recalcó diferencias de proyecto con el macrismo: "No somos perfectos, pero en nuestro gobierno la educación pública es prioridad. Este año la inversión tuvo el crecimiento interanual más importante, porque venimos del ajuste más grande: 33% cayó la inversión educativa en los 4 años de Macri. Al asumir se invertía menos de la mitad de lo que manda invertir la ley de educación técnica. Este año eso creció 150% y el compromiso es llegar a cumplir con la ley en 2022 para dotar a todas las escuelas técnicas en equipamiento como corresponde. Si queremos sumar valor agregado a la producción nacional hay que hacerlo", distinguió.

Una escala en su visita era una fábrica de las nueve que están a cargo de producir 633.000 computadoras para rehabilitar el plan Conectar Igualdad. "Estamos invirtiendo 20 mil millones de pesos para disminuir la brecha tecnológica digital en el sistema educativo y llegar a 1,1 millón de computadoras para estudiantes del primer año de las secundarias", explicó.

"No es todo lo mismo, porque hubo un gobierno de Cristina Fernández que creó en 2010 Conectar Igualdad y distribuyó 5,5 millones de computadoras en cinco años; y hubo un gobierno de Macri decía que decía que sobraban universidades y sobraban computadoras", remató el ministro de Educación.