La bancada oficialista de La Libertad Avanza sufrió este miércoles una nueva fractura en la Cámara de Diputados. Tres legisladores que ingresaron en 2023 —la bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González— anunciaron la conformación de un bloque propio al que llamaron “Coherencia”. A ellos se sumó Lourdes Arrieta, quien ya se había distanciado de LLA a mediados del año pasado.

El anuncio se formalizó durante la sesión en la que el Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Salvo González, que estuvo ausente, los otros tres integrantes del flamante espacio votaron a favor de sostener la medida, en sintonía con sectores opositores.

En un comunicado, los diputados afirmaron que el nuevo bloque se propone “trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”. También definieron a “Coherencia” como un espacio de centro derecha liberal con “responsabilidad fiscal y social”. “Al presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”, remarcaron.

Las diferencias con el oficialismo no son nuevas. Pagano tuvo varios cruces con el presidente de la Cámara, Martín Menem, desde que le fue bloqueada su designación al frente de la Comisión de Juicio Político. La diputada incluso llegó a denunciar actitudes “autoritarias” con un megáfono en pleno recinto.

D’Alessandro, por su parte, mantiene un enfrentamiento con Karina Milei desde que fue intervenido el partido de La Libertad Avanza en San Luis, donde él era presidente. El legislador acusó al Gobierno de enviar funcionarios en aviones privados para ejecutar la medida, un gesto que calificó como “propio de la casta política que tanto criticamos”. En tanto, Arrieta ya había roto con el bloque tras un escándalo por su presencia en una visita a represores en Ezeiza.

Con esta ruptura, el oficialismo pierde volumen legislativo y enfrenta un escenario más complejo en la Cámara baja, donde cada voto resulta clave para avanzar en la agenda del presidente Milei.