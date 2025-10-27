Santa Fe eligió este domingo a sus nueve representantes para la Cámara de Diputados de la Nación, en una elección que reordenó las fuerzas políticas dentro de la provincia. Los legisladores asumirán el próximo 10 de diciembre.

La Libertad Avanza (LLA), el espacio más votado, obtuvo cuatro bancas; Fuerza Patria, encabezado por Caren Tepp, se quedó con tres; y Provincias Unidas, el frente liderado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.

La Libertad Avanza

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en Santa Fe.

Yamile Tomassoni, abogada de Cañada de Gómez y actual titular de la UDAI Rosario Centro de la ANSES.

Juan Pablo Montenegro, abogado rosarino.

Valentina Ravera, joven estudiante de abogacía.

Fuerza Patria

Los tres diputados electos por este espacio son:

Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura y primera candidata.

Agustín Rossi, exministro de Defensa.

Alejandrina Borgatta, militante de La Cámpora.

Provincias Unidas

Los electos por este espacio son: