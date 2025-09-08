Un día después de la derrota en las elecciones bonaerenses, Javier Milei reunió por segunda vez a su Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro derivó en la decisión de crear dos nuevas instancias de trabajo: una mesa política nacional integrada por sus funcionarios más cercanos y otra de diálogo federal con los gobernadores.

Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, la mesa política estará encabezada por el propio Presidente y contará con la participación de Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. El objetivo, según describió, será coordinar las decisiones del oficialismo en un contexto de desgaste político tras los comicios.

Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete fue instruido para convocar a los mandatarios provinciales en una mesa de diálogo federal. La apuesta del Gobierno es recomponer puentes en un momento de tensión, luego de que Axel Kicillof capitalizara el malestar social y se impusiera con comodidad en la provincia más poblada del país.

En paralelo, Milei buscó dar señales de estabilidad hacia adentro: aseguró que “todo el equipo está firme” y negó que haya cambios en los ministerios. Sin embargo, deslizó que podrían anunciarse nuevas medidas sectoriales en áreas sensibles como Salud. La presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la reunión de la tarde, fue interpretada como un gesto hacia los mercados.

En su discurso del domingo en Gonnet, el Presidente reconoció una “clara derrota política”, pero ratificó el rumbo económico: equilibrio fiscal, desregulación, reforma laboral y mano dura en seguridad. “No va a haber reestructuración del Gabinete”, insistió. El repliegue, por ahora, será hacia adentro de su círculo más cercano, con un rediseño de la toma de decisiones, pero sin cambios de nombres en el organigrama.