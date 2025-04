En una entrevista concedida al programa Estamos de vuelta de la emisora Sí 98.9, Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, anunció un paro de 48 horas para los días miércoles 8 y jueves 9 de mayo. La medida fue decidida en asamblea, luego de considerar insuficiente la oferta salarial del 5% adicional propuesta por la Municipalidad, en línea con lo ofrecido por el gobierno provincial. Ratner señaló que, si bien valora el diálogo, la propuesta no se ajusta a los índices de inflación reconocidos oficialmente.

“En una pelea uno puede ganar o perder. Acá no hay ni pelea porque directamente se impone lo que quiere el gobierno de Pullaro. Entonces el gobernador dice 'se puede pagar esto' y eso es lo que se paga. No hay conversación, no hay diálogo ni pelea”, expresó el dirigente.

“El 25% del ajuste salió de los empleados públicos y los jubilados. Hay un manoseo muy grande en contra de los trabajadores, y a nuestro sector particularmente se lo responsabiliza de todos los males. Ser trabajador dejó de ser un orgullo por todo este manoseo”, añadió.

Además, anticipó que este miércoles, junto a otros sindicatos, participarán de una jornada previa al Día del Trabajador. El encuentro servirá para intercambiar opiniones entre afiliados y dirigentes sobre la situación actual. La actividad se desarrollará en el Sindicato de Luz y Fuerza, con la presencia de trabajadores agremiados en la Intersindical Rosario.

