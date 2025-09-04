El sector público de la Provincia hizo sentir este miércoles su malestar ante la política salarial de la Casa Gris, con una marcha de antorchas que se replicó en varias localidades pero que en Rosario tuvo una concentración notable.

Una columna de trabajadores y trabajadoras de diversos gremios, con apoyo de organizaciones sociales y centros estudiantiles, avanzó desde San Luis y Moreno hasta plaza San Martín dando una postal épica de cientos de fueguitos que alumbraban consignas de protesta en la caída del sol.

Las actividades expresaron con fuerza el rechazo a las políticas de ajuste que afectan a la docencia y a la escuela pública, pero también a la salud y al régimen laboral estatal. La manifestación tuvo su eje en los sindicatos Amsafé, Sadop, Siprus y ATE.

La convocatoria partió de Amsafé, como parte de su plan de lucha, con la reivindicación de salarios dignos, titularizaciones y traslados, defensa de las jubilaciones, mejora en las condiciones de trabajo, cobertura integral de IAPOS, y la derogación tanto del presentismo como de la reforma previsional, informó el sindicato docente.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, participó de la multitudinaria marcha en el departamento San Cristóbal, acompañando a la docencia y a la comunidad educativa de esa región. “Esta jornada fue una nueva demostración de unidad y compromiso de toda la comunidad educativa en defensa de nuestros derechos y de la escuela pública santafesina. ¡Seguimos luchando, en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación!”, exclamó el dirigente gremial.

Lorena Almirón, de ATE Rosario, señaló: "Estamos con una situación muy difícil para los trabajadores y trabajadoras. El gobernador sigue insistiendo con la mercantilización de la salud", dijo la dirigente de los estatales acerca de un probable traspaso de esa función sanitario laboral al Ministerio de Economía.

"Sería una privatización encubierta, que pone en riesgo el acceso y la calidad de atención para los trabajadores del Estado", alertó. "Ahora nos mandan a trabajar enfermos. Hay compañeras y compañeros que han sido precarizados durante años y hoy están en planta, pero con secuelas físicas por las malas condiciones de trabajo. Y encima, con salarios de miseria", concluyó.