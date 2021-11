El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario cuestionó al intendente Pablo Javkin al entender que el déficit cero que pregona para el Presupuesto 2022 es acuesta de la falta de incorporaciones a la planta.

"Vemos que hay un mensaje de déficit cero y no incorporación de personal y nos parece una película que ya vimos. Por eso venimos a la comisión de Presupuesto a que nos escuchen los problemas del municipio y la falta de herramientas que tenemos", sostuvo en Sí 98.9, el secretario general de dicho sindicato, Antonio Ratner.

"Donde se dice de que se irá a un déficit cero o leve superávit, se plantea la no incorporación a la planta. Es decir, que ese equilibrio se alcanzará si no se incorporan trabajadores", agregó en la puerta del anexo del Concejo municipal donde llegó a plantearle estas cuestiones a la comisión de Presupuesto.

También asistieron delegados de las distintas áreas de Control a plantear que si no incorporan personal no se pueden cumplir con el Alcohol Cero, ruidos molestos, control en las calles. "No tenemos herramientas para esas funciones que después se votan en el Concejo", explicó Ratner.