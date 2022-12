El diputado nacional Eduardo Toniolli se refirió a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires y la decisión del presidente Alberto Fernández de pagar con bonos a la espera de la definición final de la Corte.

"El presidente lo que hizo fue planificar en función de lo anunciado la semana pasada junto a catorce gobernadores, todos ellos del justicialismo. Esto es: reiterar la recusación a los miembros de la Corte Suprema y la presentación del pedido de revocatoria de la resolución dictada por esta Corte. En todo caso lo que se agrega a eso es la decisión de abrir una cuenta en la que, en cumplimiento provisorio de esa resolución cautelar y mientras se dirimen las recusaciones, acreditar mediante bonos a cobrar en 90 días, el pago de esos recursos", detalló el diputado nacional.

El pago con bonos a la espera de las resoluciones finales no cayó bien en la gestión de Larreta que salió a criticar la decisión. "Cómo siempre hace las cosas a medias", disparó el jefe de CABA. En relación a esto el diputado por el Movimiento Evita aseguró que "no les cae bien porque lo que quieren es hacer campaña con esa plata, entonces el pago con bonos que no es de cumplimiento inmediato les quita esa posibilidad".

También aseguró que "este dinero que pretende cobrar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un dinero mal habido, porque deviene de una decisión del entonces presidente Macri que consta de pasar los recursos de fondos coparticipables del 1,4% al 3,75 en un solo decreto, inconsulto con las provincias, beneficiando a CABA". Ese porcentaje lo disminuyó luego el propio Macri a 3,50, pero fue Alberto el que al asumir decidió restituirlo a los valores iniciales considerando que no había ninguna razón para este beneficio a la ciudad de Buenos Aires.

También se refirió al silencio del gobernado en relación al tema. "Les seguimos pidiendo definiciones al gobernador Omar Perotti. Porque uno entiende que de parte de la oposición no haya habido pronunciamientos, pero por parte del gobernador se espera un posicionamiento sobre el tema ya que no se trata de una pelea entre Nación y la Ciudad Autónoma, sino que se trata de un criterio de desigualdad porque son recursos que se transferirán a la ciudad en detrimento del interior".

