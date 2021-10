Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 14 de noviembre sostuvieron este miércoles por la noche un debate de tono moderado durante la mayor parte de su desarrollo, donde expusieron sus propuestas para el Congreso en materia de economía, educación, calidad institucional y salida de la pandemia de coronavirus, entre otros puntos.



Participaron los postulantes de Juntos, Diego Santilli; del Frente de Todos (FdT), Victoria Tolosa Paz; del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Nicolás del Caño; de Avanza Libertad, José Luis Espert; del Frente Más Valores, Cynthia Hotton, y de Vamos con Vos, Florencio Randazzo.



El intercambio fue organizado por el canal TN como continuidad del encuentro que se realizó la semana última entre los aspirantes de la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo compuesto en esta oportunidad con los ejes temáticos "Calidad institucional, Seguridad y Justicia", "Economía, Educación y Trabajo" y "Política Sanitaria en pandemia".



El esquema del debate, con menos voltaje que el de la semana pasada -en el que estuvieron Leandro Santoro, Javier Milei, Myriam Bregman y María Eugenia Vidal- incluyó 9 minutos libres por bloque, aunque los candidatos apenas se alejaron de sus apuntes durante esos intercambios.



Durante la discusión sobre calidad institucional, Tolosa Paz pidió "una mujer en la Corte", solicitó "garantizar la independencia de los tres poderes del Estado" y recordó que cuando el expresidente Mauricio Macri "gobernó la Argentina y Santilli era parte, destrozaron la calidad institucional".



Así, ejemplificó con la "designación de dos jueces de la Corte por decreto; beneficiaron a los familiares de Macri, armaron la mesa judicial para perseguir a los políticos y llegaron las escuchas ilegales, y hasta se animaron a espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan", además de recordar que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "tiene que rendir cuenta por los aportantes truchos" en la campaña electoral de 2015.



Santilli contestó que "con la seguridad no hay que improvisar, hay que tener decisión política y planificar e ir a fondo, detener a los delincuentes, condenar y que cumplan" la pena "y no salgan antes de tiempo", además de "sacar a las calles a 15 mil policías que hacen tareas administrativas, cambiar el Código Procesal Penal para endurecer las penas para los narcos, motochorros y autores de delitos violentos".



Del Caño afirmó que "en un país con 19 millones de pobres, y donde todo se define en el Fondo", donde "hay un pacto para pagarle al FMI", y remarcó que "los cambios que necesita el pueblo trabajador van a venir desde abajo, no desde los políticos llenos de privilegios" y propuso "que gobiernen los trabajadores", mientras Randazzo dijo que la inseguridad "es un fenómeno multicausal que necesita un abordaje integral" y apuntó a que "la solución a largo plazo es reconstruir el tejido social, coordinando fuerzas seguridad, justicia y el Congreso".



Durante el bloque de "Economía, Educación y Trabajo", Tolosa Paz planteó que Argentina está "saliendo de la crisis que dejó" Macri y de la pandemia, y apostó por "crear trabajo, asegurar salarios dignos, resolver la inflación, aumentar la producción nacional con valor agregado e incrementar las exportaciones".



"Necesitamos que el rol del Estado sea fundamental. que colabore con los empresarios y las personas", enfatizó la postulante, y anticipó que impulsará en el Congreso una ley de "empleo joven" y aseguró que el FdT no estará para "quitar derechos" laborales.



Santilli expuso que "1.300.000 jóvenes abandonaron la escuela el año pasado, y millones de argentinos buscaron trabajo y no lo encuentran", y afirmó que el Gobierno nacional "cerró las escuelas un año y medio y nos llevó a discutir lo obvio".



En ese sentido, propuso "exigirle por ley" a la administración nacional que vaya a "buscar a esos jóvenes", además de una ley de emergencia educativa para "resolver los problemas de infraestructura, equipamiento y conectividad en el país y la provincia".



Por su parte, Randazzo pidió una Argentina que "vuelva a crecer, que dé posibilidad de que se creen nuevas pymes y ayudar a las que hoy están", con "promoción de nuevas pymes, incentivos fiscales y un nuevo régimen impositivo para crear trabajo".



En tanto, Espert advirtió que "si seguimos así pronto comeremos en un tacho de basura, todos".



"Tengo bronca porque el 'absurdaje' (SIC) no para: si hay inflación, controlamos precios; si hay suba de alimentos, ponemos retenciones o prohibiciones a las exportaciones", completó.



A su turno, el postulante del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás del Caño, propuso la "reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar salario", y Hotton reclamó "pensar juntos" un modelo de país y alcanzar un "acuerdo de fondo" para el año 2050.