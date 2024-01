El Ejecutivo provincial confirmó la reanudación de la negociación colectiva de trabajo con el gremio docente para este jueves a las 13, en la ciudad de Santa Fe. Y también la primera reunión con los sindicatos del gremio estatal, ATE y Upcn.

El sindicato Amsafé anunció la citación oficial. Y exige además el cumplimiento final de la paritaria 2023, todavía con la última cláusula gatillo pendiente de pago. Mientras tanto, la administración contable estatal avanza con liquidar los sueldos de enero con la base de diciembre, algo que encrespa a los gremios.

Es el mismo reclamo que también este martes planteó el gremio de estatales, con Upcn y ATE a la cabeza. Con la demora del gobierno de Maximiliano Pullaro en afrontar la actualización pendiente, tanto Amsafé como Sadop advierten que no permitirán que las clases comiencen el 26 de febrero, tal como planifica la cartera educativa.

El jueves, entonces, en la sede del Ministerio de Trabajo, se hablará sobre la forma de liquidar la paritaria 2023 que está inconclusa, para luego negociar la política salarial de 2024.

Lo que queda pendiente es definir y pagar la cláusula gatillo de diciembre. Al conocerse el Índice de Precios al Consumidor en la provincia, que el mes pasado llegó a 27,9% de incremento, con un interanual de 215.4%, Amsafé y Sadop han planteado que el gobierno debe equiparar el sueldo de diciembre hasta una mejora de 84% respecto del que se pagó en febrero de 2023.

Eso, en términos ideales. Luego de que el gremio docente hiciera saber por los medios que su expectativa era del 84% de recomposición, y luego a discutir la paritaria 2024, el ministro de Economía, Pablo Olivares, reaccionó. Difundió números de las cuentas provinciales como una advertencia de que no aflojarán la cartera así nomás.

Dijo el hombre de los números que los ingresos fiscales de la provincia el año pasado aumentaron 123%, mientras que el gasto salarial subió 155%. Y ahí se tensó la cuerda.

"Estamos en el contexto de un ajuste brutal, que sobre finales de febrero se hará sentir y de manera terrible. El clima general es muy complicado. Ni aún recortando gastos, a la gente no le está alcanzando la plata", encuadró Martín Lucero, de Sadop Rosario, en Sí 98.9.

El titular de Upcn Santa Fe, Jorge Molina, envió el lunes una nota dirigida al gobernador Pullaro en el que le marcó el malestar gremial porque en la liquidación salarial que ya empezó no se contempla lo firmado en el acta paritaria 005/2023, que debería verse reflejado en el sueldo de enero, a cobrar en febrero. “Reclamamos el cumplimiento de lo acordado, a los fines de evitar conflictos gremiales no deseados”, avisó el mensaje de Upcn.

Lucero, por su parte, también mostró el malestar que aquella objeción de Olivares causó. "Nos convocaron en la primera semana, ahora vamos por la cuarta, con la cláusula gatillo todavía pendiente, y ya nos plantean que todo depende de los ingresos. Bueno, veremos, porque si es así, Santa Fe tendrá más recursos este año que el pasado, porque se habla de una cosecha record. ¿Entonces quién controla los ingresos de la provincia, y qué nos dirán luego?", apretó Lucero.

“Volvemos a exigir el estricto cumplimiento del acta paritaria 2023, avanzar en cuanto a política salarial 2024 y profundizar sobre condiciones de trabajo y carrera docente para fortalecer la escuela pública", proclamaron desde Amsafé. Tanto un sindicato como el otro coinciden en que el pago de la cláusula gatillo está fuera de discusión. "Es un acuerdo firmado ya, no es discutible. Si el gobierno no cumple, está habilitando a los docentes a no iniciar las clases", avisó el de Sadop.