Rosario será este jueves el epicentro político nacional con la llegada del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el Parque de España a partir de las 19. El evento busca dar respaldo a los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezados por Agustín Pellegrini, y reforzar la presencia del espacio libertario en la provincia antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Desde este miércoles comenzaron los trabajos de montaje del escenario, ubicado al pie de las escalinatas del Parque de España. Ya se instaló parte de la estructura, el vallado perimetral y el sistema de iluminación. Según se informó a la prensa, se espera la participación de dirigentes regionales durante el acto.

Por el momento, no se aplicaron restricciones al tránsito vehicular. Los autos que circulan desde el Monumento a la Bandera pueden doblar por calle Sarmiento, y el túnel Illia continúa habilitado. Sin embargo, el paso peatonal por las escalinatas desde la parte baja se encuentra restringido, aunque sí se permite el descenso desde la parte superior.

La zona se mantiene activa con presencia de deportistas y transeúntes, aunque con controles de seguridad reforzados. En paralelo, las fuerzas de seguridad ajustan los preparativos para la llegada del mandatario, que será el último acto público antes del cierre nacional de campaña.