La veda electoral por las elecciones legislativas nacionales comenzó este viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 21 del domingo próximo, tres horas después de la finalización de los comicios.

Durante este período, hay una serie de actividades que quedan prohibidas. Además, los candidatos no podrán hacer campaña en la vía pública ni en medios de comunicación. Por el momento, esta prohibición no alcanza a las redes sociales.

Qué cosas están prohibidas durante la veda electoral

Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de los lugares de votación.

Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refiera al acto electoral.

El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos. Realizar actos públicos de proselitismo.

Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado. Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

Qué pasa con quienes violan la veda electoral

Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para quienes violan la veda dependen del incumplimiento en el que incurran.

Cuándo empieza y cuándo termina la prohibición de vender alcohol

Está prohibida la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas desde las 20 del día anterior a la elección hasta las 21 del día en que se celebran los comicios. A quien venda bebidas alcohólicas durante ese período le corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses.