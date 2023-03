Bajo el argumento de que los estatales y docentes aceptaron la misma propuesta, la Provincia mantuvo su oferta de recomposición salarial para los trabajadores de la salud. Desde el sector se mostraron disconformes y sostienen que la reunión paritaria llevada adelante este martes “fue bastante inútil” al tiempo que denunciaron “amedrentamiento” por parte del gobierno. El lunes deberán comunicar si aceptan o no.

“No hicieron un nuevo ofrecimiento sino que continuaron amedrentando y condicionando con los descuentos del día de paro, sin moverse de la propuesta original salarial y no salarial, porque no se avanzó en ninguno de los otros puntos. Es una propuesta que no se construyó con nuestro sector, por ende no es representativa ni considera nuestras necesidades. Fue una reunión bastante inútil”, señaló en Sí 98.9 Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa.

Y agregó: “Si bien se valoró muy positivamente el pase a planta, posiblemente histórico porque nos dejaría sin trabajadores precarizados, la percepción del trabajo es negativa, es marcada la retirada del Estado del sector publico. -La propuesta- no aborda uno de los puntos extra salariales, no fortalece sectores donde estamos con problemas para que se mantengan los profesionales, como son las guardias y la atención primaria”.

“No tienen una mirada hacia lo que pasa en el territorio, en los lugares donde atendemos a nuestros pacientes. Es un combo explosivo: malas condiciones, salarios bajos y secuelas de la pandemia”, argumentó la dirigente gremial sobre la postura de los trabajadores de la Salud. En tanto, el lunes deberán comunicar si la aceptan o vuelven a una medida de protesta como la del viernes pasado.

