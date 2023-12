Las agrupaciones de titulares de taxis se hicieron presentes este lunes en la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal, para manifestar su rechazo al pedido del Sindicato de Peones de Taxis de retirar el dinero en los vehículos en el horario nocturno.

Participaron de la reunión, entre otros, Mario Cesca, de la Asociación Titulares de Taxis Independientes (Atti); Marcelo Díaz, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar); Rogelio Massa, de la Cámara de Radiotaxis, y María Eva Junco, de She Taxi.

Díaz indicó que sacar el dinero de los vehículos en horario nocturno "no es la solución” la problema de la inseguridad y aclaró que “más de 3.000 taxistas tienen su aplicación” y así enumeró que se puede abonar por “Mercado Pago, cobro virtual, Billetera Santa Fe”, para sostener que “sólo el 10 por ciento paga con una cuenta virtual”.

Igualmente acotó que “los robos no se producen sólo de noche” y precisó que “en septiembre fueron 23, en octubre 27 y en noviembre 29, pero se puede duplicar o triplicar, porque no todos hacen la denuncia”.

Además, Díaz consideró que “si se llegara a aplicar mucha gente se va a bajar de los taxis y aparecerán los ilegales”. De igual modo reiteró la necesidad del “efectivo en la noche, porque se puede necesitar una grúa, cargar combustible o tomar un café” y enfatizó que “el choro va al celular”.

Por su parte, Cesca insistió en que “el público pueda optar” por el modo de pafo y dijo que de aprobarse una normativa que prohibiera el dinero efectivo en los taxis, “sería una ordenanza incumplible”. Estimó que “faltaría un cartel” que en los vehículos enumerara los medios de pago posible.

Recordó Cesca que “había uno o dos muertos por año, hace tres años que no hay ninguna víctima” y agregó que “eso no es casualidad, es por el trabajo del 911, de las radios, de MoviTaxi”. A ello sumó que “cuando hay más trabajo hay menos robos”.

Por su parte Massa, de la Cámara de Radiotaxis, dijo que “hoy el 60, 70 por ciento de los taxistas tiene algún sistema tecnológico de pago” y estimó que “en un año y medio todos van a tener un sistema de pago alternativo”.

En tanto Junco dijo que “estamos de acuerdo en que no se saque el efectivo” para mencionar que “en 7 años en She Taxi, no hay casos de inseguridad”. Agregó a ello la necesidad de la “confiabilidad de los sistemas” que no se indique “no me impactó”.

El titular de la comisión Cavatorta, resumió que “todos estamos de acuerdo en la convivencia de los dos sistemas”.

El concejal Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio, hizo referencia a “cómo todos nos hemos adaptado a Billetera Santa Fe” que “aún cuando ya no estuviera el descuento se la sigue usando como herramienta de pago”.

La edila Valeria Schvartz, de Volver a Rosario, planteó que “la conclusión es que no es necesario retirar el efectivo”.

Participaron de la reunión de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana su presidente, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario; Nadia Amalevi, de Arriba Rosario; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio, y Valeria Schvartz, de Volver a Rosario.