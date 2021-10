Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes que fallecieron a bordo del Submarino ARA San Juan, habló en SI 98.9 sobre la causa de presunto espionaje ilegal a los familiares que tramita en Dolores y donde Mauricio Macri fue a declarar esta mañana como acusado de haber promovido el espionaje a los familiares de los tripulantes, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la indagatoria finalmente se suspendió.

“Como padre, pero además como espiado causa indignación este acto político que armaron es una burla, pero esa deja en evidencia que es lo único que pueden hacer como mecanismo de defensa, porque al no tener manera de defenderlo con la ley en la mano, intentan estas maniobras y vulgaridades”, dijo.

“Nos conformamos con que Macri se presente y se ponga a derecho, está en su libertad de declarar o no o decir lo que él quiera. Creo que es utópico, pero sería bueno que nos cuente a verdad, pero por lo que viene diciendo en sus redes eso lo veo muy lejos”, agregó el familiar y letrado de parte de las víctimas.

Según sostuvo, en la causa hay sobradas pruebas para que Macri esté en el banquillo de los acusados, pero es sólo un porcentaje mínimo de lo que hicieron ya que las pruebas que llevaron al ex presidente a indagatoria fueron halladas en un archivo de back up de una sede de la AFI en Mar del Plata que se traspapeló y eso hace presumir que “hubo muchísimo más, evidentemente se terminó eliminando correctamente y no sabremos”.

La astucia del abogado de Macri para que no declare

Según explicó el abogado del expresidente, Pablo Lanusse, el juez Martín Bava no contaba con el relevamiento del secreto de Inteligencia, por lo que Macri no estaba autorizado a declarar. Ahora se espera que se citado nuevamente. Antes de ir al juzgado, Macri insistió con su inocencia y dijo que la citación es "sin fundamento en medio de la campaña electoral". "Hay una cultura del poder perversa que usa una tragedia para dañar", dijo.

"Sabemos lo que hicimos, sabemos de nuestra salud y nuestras buenas intenciones. Si ellos creen que en estos dos años de agresiones permanente con mi persona van a minar mi compromiso están muy equivocados", añadió.

El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria este jueves en el marco de una causa en la que se investiga el presunto espionaje a familiares del hundido submarino ARA San Juan. La presentación de Macri debió suspenderse después de que la AFI informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto de inteligencia.

Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente Alberto Fernández lo releve y de momento no se fijó fecha para una nueva comparecencia. En este contexto, la audiencia de este jueves se suspendió tras un pedido de la defensa de Macri que el juez Bava aceptó.