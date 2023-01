Los actores de la política santafesina comienzan a jugar sus cartas y la campaña electoral comienza a tomar color. Luego de dejar su huella en la gestión provincial y de posterior paso por Nación, Roberto Sukerman insinúa con una nueva precandidatura a intendente de la ciudad.

En diálogo con Si 98.9, habló de la posibilidad de armar un frente que incluya a actores cercanos al peronismo local con el objetivo de ganarle las elecciones al famoso Frente de Frentes, integrado por Pablo Javkin y otras figuras del radicalismo, el socialismo y el PRO.

Por otra parte, coincidió con el senador nacional Marcelo Lewandowski, quien hace algunos días deslizó que el gobernador Omar Perotti tiene “más afinidad” con Javkin que con él. Sukerman compartió el diagnóstico y agregó: “El gobernador debería convocar a todos los sectores del peronismo y partidos aliados y generar las condiciones para que haya candidatos”.

Si bien no confirmó una precandidatura a intendente, la ratificación pareciera ser una cuestión de tiempo. De hecho, consultado por el rol que debería ocupar Lewandowski en los próximos comicios, señaló: “Creo que tiene las condiciones para ser candidato a gobernador. Si nos ordenamos, es mejor. En mi caso particular, si yo hago una interna con Lewandowski, le estaríamos dando el gusto a otros referentes del peronismo que no son de Rosario para que restemos”.

El ex ministro de trabajo santafesino no ocultó sus diferencias con el gobernador Perotti y se suma al listado de peronistas que le reclaman mayor apertura de cara a las elecciones de este 2023.

En ese sentido, planteó la posibilidad de sumar a otras fuerzas cercanas al peronismo y planteó: “Lo importante no es si soy candidato sino ver como unimos fuerzas y como incluimos a sectores que lamentablemente no pudimos incluir la elección pasada. El 10% de lo que sacó Ciudad Futura nos hubiese alcanzado para ganar. Estamos en contacto con ellos. Ciudad Futura no viene a un frente del peronismo, lo que creo es que tenemos que generar las condiciones para un frente distinto, y que no sea anti”.

Por último, volvió a reivindicar a las figuras locales del peronismo para un armado electoral y envió un mensaje a Perotti: “El peronismo de Rosario tiene las condiciones como no tiene nadie en Santa Fe de juntar caudal de votos. El peronismo de Rosario tiene que ponerse los pantalones largos, asumir la responsabilidad, aumentar su autoestima y conducir al peronismo de la provincia”.