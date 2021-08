El boleto del colectivo en Rosario subió por segunda vez en el año y desde la Municipalidad culparon a Nación por la desigual distribución de subsidios para el sector.

"El transporte continúa en emergencia, en lo que tiene que ver en cantidad de pasajeros, pero también estamos en un contexto de inflación que hace insostenible la prestación del servicio", remarcó Eva Jokanovich, secretaria de Movilidad, y agregó: "Hoy estamos trasladando a la tarifa solo un 10 por ciento de lo que ha crecido el costo de los principales rubros que componen el sistema de transporte".

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, Jokanovich reiteró el reclamo a Nación por la injusta distribución de subsidios al interior del país. Cabe acotar que esta funcionaria, hoy en la Municipalidad de Rosario, antes se desempeñó como directora General de Tránsito y Transporte en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora desde aquí, Jokanovich experimenta de cerca la discriminación de los subsidios nacionales al transporte, en detrimento de Rosario.

"El costo supera ampliamente lo que paga el pasajero para trasladarse, esto no sucede por ejemplo en el área metropolitana de Buenos Aires", indicó la funcionaria y continuó: "Al no tener tantos aportes del Estado nacional, en la ciudad de Rosario, como en todas las ciudades del interior del país, tenga que volcarse en parte al bolsillo del pasajero", justificó.

Respecto de la posibilidad de obtener fondos locales para mantener el precio del boleto, la secretaria dijo que analizó "todas las propuestas" que presentaron diferentes bloques políticos en el Concejo Municipal, pero "no hay ninguna que pueda llevar una tarifa a 18 pesos, que es lo que está pagando el AMBA". "Sin un aporte extra del gobierno nacional, es muy difícil no afectar el bolsillo de los rosarinos", volvió a insistir la ex funcionaria de CABA.

Sobre la incorporación de servicios, Jokanovich manifestó: "Estamos de a poco mejorando las frecuencias, midiendo línea por línea. Somos muy cautelosos a la hora de incorporar refuerzos, porque a nadie le sirve un colectivo circulando vacío, en una hora donde no hay demanda, solamente para mejorar las frecuencias".

Por último, la funcionaria advirtió que la expectativa de la Municipalidad "es recuperar pasajeros", y celebró que ya se logró que los viajes en TUP representen a un 45% de los usuarios que había antes de la pandemia.