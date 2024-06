Un grupo de empresarios de distinta procedencia constituyó un espacio político dentro del peronismo para expresar desde ese lugar su compromiso con los principios de la doctrina justicialista. La denominan “Rama Empresaria del Movimiento Nacional Peronista”, y se presentó en un acto celebrado en el Palacio Barolo en Buenos Aires.

El acto contó con la presencia de figuras destacadas como el Secretario General Lic. Pablo Challu, el Secretario Adjunto Guillermo Ciro, y el Secretario Leandro Ayala. También estuvo presente Guillermo Moreno, presidente de Principios y Valores y conductor del Movimiento Peronista, quien brindó su apoyo y guía a esta iniciativa.

Pablo Challu, como titular del nuevo espacio, subrayó la importancia de la participación empresarial en la formulación de políticas públicas: “Es muy probable que el próximo gobierno sea un gobierno peronista. Y es muy importante, para los

empresarios, tener la posibilidad de discutir los planes".

“No se trata de que los empresarios que estén allí encuentren una manera de lobby, sino más bien que los empresarios puedan tener voz y voto. Incluso, en la determinación de los planes, no sólo ya económicos, sino el plan de gobierno del posible nuevo gobierno peronista", agregó.

"Argentina no puede emerger de la crisis sino es a través de la producción y del trabajo. Y para el peronismo, el trabajo es el eje. La persona que trabaja, el trabajador y el trabajo, es el eje sobre el cual deben girar todas las políticas. Ahora, no puede haber trabajo bien remunerado, no puede haber plena ocupación, sino hay empresas prósperas. Y no puede haber en las políticas trabajo bien remunerado, pleno empleo y empresas prósperas si no están contrastados los puntos de vista, tanto de gremialistas como de empresarios, y si no están tomados en cuenta. Bueno, ese vacío es el que queremos llenar”, concluyó Challú.

Compromiso con la Doctrina Peronista

El documento fundacional establece los principios que guiarán las acciones de la Rama Empresaria:

- Objetivos Supremos: Lograr simultáneamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.

- Políticas Integrales: Implementar políticas que aseguren la Soberanía Política, la Independencia Económica y la Justicia Social.

- Nacionalismo Inclusivo: Defender la integridad territorial y las actividades productivas internas sin exclusiones.

- Economía Regulada: Un estado regulador que oriente y proteja la actividad privada dentro de normas democráticamente establecidas.

- Armonía de Clases: Fomentar la armonía entre clases sociales a través del Acuerdo Social.

El cuadro directivo de la Rama Empresaria Peronista quedó constituido de la siguiente manera:

- Secretario General: Pablo Maron Challu

- Secretario General Adjunto: Guillermo Siro

- Secretario: Leandro Ayala

- Secretario de Estudios Económicos y Académicos: Roberto Pons

- Secretaria de Asuntos Federales: Laura Genesio

- Secretaria de Prensa y Comunicaciones: Andy Cuigvert

- Secretario de Asuntos Internacionales: Enrique Rosa

- Secretarios de Relaciones Empresarias: Juan Carlos Demeo y Federico Queipo

- Secretario de Relación con la Comunidad: Alberto Aller

La Rama Empresaria del Movimiento Nacional Peronista reafirma su “compromiso con el bienestar común y la prosperidad de todos los argentinos. Invitamos a todos los sectores empresariales y profesionales a unirse a esta nueva etapa de trabajo conjunto y colaborativo”.

“Es pensar el país, pensar qué modelo de país queremos para el empresariado en

armonía con el movimiento obrero organizado, la armonía entre el capital y el trabajo”,

expresó Leandro Ayala, Secretario de la Rama Empresaria.