El bloque socialista de diputados provinciales presentó un paquete de siete proyectos de ley sobre seguridad pública y requirió que el ministro del área, Rubén Rimoldi, concurra a Legislatura para rendir cuentas de gestión en el marco de la escalada de violencia urbana que asuela el departamento Rosario este año. Y la ocasión se convirtió en una tribuna de críticas hacia el gobierno de Omar Perotti.

"Van dos años y medio de desaguisados y renovamos la citación al ministro Rimoldi. Queremos saber en qué aprovecharon la ley de emergencia en seguridad que le votó la Legislatura, que le habilitó fondos especiales. No vemos que esté sucediendo nada. Lo planteamos antes de la campaña electoral, porque esto debe ser una política de Estado con continuidad para los gobiernos que vendrán", dijo el titular del bloque, Pablo Farías.

El paquete de leyes propone reformas administrativas y operativas de la Policía santafesina, y también del Servicio Penitenciario, como también propuestas tendientes al abordaje del delito complejo. "Entre 2020 y 2021 en las cárceles se produjeron 66 muertes, hubo fugas, motines, catering VIP, está desmadrado el Servicio Penitenciario", cuestionó Lionella Cattalini.

Por su parte, Clara García asumió que "no es fácil gobernar. Desde afuera se mira con otro cristal, por desconocimiento o irresponsabilidad. Pero debemos tener en cuenta que de los $15 mil millones de presupuesto de este año para seguridad, solo hay ejecutados algo más de 600 millones. Pasaron ministros de Gobierno, de Seguridad, de directores del Servicio Penitenciario, de jefes de la UR II... todo eso denota una falta de plan, de política de Estado", reprochó.

Se le confrontó que el problema de la violencia urbana y el crimen organizado estalló entre 2013 y 2014, plena gestión del Frente Progresista, de la cual el Partido Socialista forma parte. "Es verdad –respondió García–, la violencia viene desde hace varios años, pero en nuestra gestión habíamos avanzado en justicia penal, que hoy que se desangra por falta de cargos, en el control político de la Policía, y en programas sociales como el Vuelvo a Estudiar, Nueva Oportunidad, Abre, todo esa contención que hicieron que la violencia aún en niveles altos, viniera en franco receso", analizó la socialista. Y reclamó que "Omar Perotti, que ganó abrazado a Cristina y Alberto, demuestre falta de exigencia al gobierno nacional en cuanto a jueces federales, fuerzas federales, todo lo necesario para que el Estado cuide mejor a los santafesinos y santafesinas".

Se les preguntó a los legisladores por la pertinencia de sus proyectos cuando hace dos años negaron el tratamiento de tres iniciativas presentadas por el exministro de Seguridad Marcelo Sain.

Respondió Joaquín Blanco: "Es que la propuesta que envió Sain fue en octubre de 2020, y en marzo de 2021 Perotti lo echó. El gobernador fue irresponsable al enviar un paquete de leyes que no solo que él no acompañó sino que no era continuidad de la gestión: Jorge Lagna al asumir dijo que no estaba de acuerdo. Ni hablar de Rimoldi, imaginen si aprobábamos esas leyes y le tocaba gestionar a Rimoldi. Esas leyes son un insumo, las que presenta el bloque Socialista son una herramienta. Lo que proponía Sain era solamente humo, una cortina sin ningún correlato con una política pública, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón", consideró.