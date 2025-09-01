El gobierno libertario contra las cuerdas expone lo que la mitad del país ya sabía desde el principio. Javier Milei es la expresión estrafalaria del hartazgo social antes de encontrar la vía del abstencionismo como crisis extrema de representación política. Más temprano que tarde las mayorías comprenderán que no hay escapatoria de la política. ¿Cómo un economista de dudosa formación académica y fanático de ideas inaplicables iba, solo con su hermana repostera, a conducir los destinos de este país?. El establishment le acercó los actores del elenco estable y la política lo rodeó con sus hombres de muñeca fina y dedos largos. La política es un arte complejo, mucho más que la economía que depende totalmente de ésta. Y se cuentan de a muy pocos aquellos que la ejercen realmente con pericia, en las cumbres o en las sombras de las áreas de toma de decisiones.

La decepción es tal y tan profunda que ya no se ve el horizonte de reseteo para este gobierno. Milei pierde imagen y votos a velocidad. El cisne negro de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, se agiganta en el escenario de descalabro macroeconómico. Para la economía real el destino está sellado desde el principio. No hay resultado electoral que pueda cambiar este panorama, salvo un batacazo inesperado que no aparece en el radar de nadie. Hasta hace unos días se pensaba que sólo había que aguantar la paridad cambiaria, cada vez más onerosa, para imaginar el post octubre. Hoy las variables del fracaso se multiplicaron.

Como dice el sociólogo y antropólogo Pablo Semán “Milei no tiene contra quien perder”. Eso lo sostiene, pero cuando los acontecimientos se precipitan el electorado sin demasiadas pasiones pueden abrir un camino de escape más rápido de lo que se piensa.

El peronismo se frota las manos. Entiende que su proceso de autocrítica no conduce a nada y que no existe aquello de “volver mejores”. Existe volver a enamorar y ganar, sobre la hora, con un gol con la mano, a penales. Sin el control del Estado nada se puede transformar.

Pero también se entusiasman los que insisten con la quimérica avenida del medio, los que critican a la grieta porque no tienen lugar en ninguna orilla. Nadie puede creer seriamente que el Grito Federal de un puñado de gobernadores puede construir una alternativa sólida con la receta del “interior productivo”, cuando son demasiados intereses y partidos dispersos que surgieron al calor de una demasiado tibia resistencia contra un presidente que les quitó recursos y los destrató desde el principio.

En Santa Fe los resultados en la Convención Constituyente también sirven. El apoyo allende las fronteras de los convencionales oficialistas es muy importante para las aspiraciones del gobernador Maximiliano Pullaro que ya tiene su reelección en el bolso.. “Estamos viendo un país donde algunos espacios no pueden ni hacer cien metros de campaña caminando porque les tiran piedras. Por el contrario, acá vemos un proceso ejemplar y creo que eso es importante”, aseguró el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico.}

Enrico advierte que las piedras contra los hermanos Milei y José Espert en Lomas de Zamora, no sólo pueden atribuirse al despliegue peronista en un territorio alambrado sino que -como ocurrió también en Corrientes- es una manifestación más amplia de hartazgo y decepción que terminó de cristalizarse con la explosión de los audios que expusieron las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras se robaban la plata de los insumos médicos recortaban y aún lo hacen con toda crueldad, las pensiones a las personas con discapacidad.

Lo que deberían empezar a advertir, y algo de eso se vió en el desarrollo de la Convención Reformadora, es que también se encontró un límite a la batalla contra los sindicatos. La movilización de los estatales de Santa Fe y la oposición hicieron retroceder en sus pretensiones al gobierno de Unidos que no quería declarar intransferible a la Caja de Jubilaciones ni blindar la movilidad jubilatoria. Después de que con represión y a escondidas, había aprobado la vergonzosa reforma previsional que descarga en el bolsillo de jubilados y trabajadores todo el peso por el abultado déficit de exclusiva responsabilidad política.

Pullaro ha hecho una bandera de su enfrentamiento con los gremios del Estado provincial. Llegó a decir "conmigo los sindicalistas la van a pasar mal". Nunca pudo despejar del todo que esa amenaza también recaía sobre los agentes públicos. Que la gente no esté enamorada de los gremialistas no quiere decir que no vuelva a refugiarse en ellos cuando -está medido- seis de cada diez trabajadores argentinos no tuvieron ni un aumento de sueldo durante todo este año.

Si no, hay que preguntarle a la abogada ahora mileísta Florencia Arietto que esta semana tuvo que salir corriendo de Firmat a donde había llegado hasta la fábrica Vasalli para "liberar a la producción nacional de la mafia de la UOM". La planta que hace cosechadoras debe tres meses de sueldo y los obreros metalúrgicos furiosos no dudaron en echar a los gritos a la oportunista dirigente libertaria.