El diputado nacional y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner; junto al ministro de Economía, Sergio Massa; su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, encabezaron junto a decenas de intendentes el encuentro del Frente de Todos en Merlo en el inicio del año electoral. No hubo presencia del albertismo luego de la dura y nueva pelea con el kirchnerismo tras la polémica por un off the record que enfrentó a De Pedro con la Casa Rosada.

El encuentro estaba pautado para comenzar a las 19 en la quinta La Colonial de esa ciudad, escenario que suele ser utilizado para reuniones políticas y que en esta ocasión es la plataforma elegida por el peronismo bonaerense para “mostrar unidad en el comienzo del año electoral”.

También pretende mostrar en funcionamiento al "espacio de discusión, con la participación de todos los actores del Frente de Todos, que existe en la Provincia", añadieron las fuentes. Massa había avisado previamente que llegaría más tarde, pues poco antes de la reunión partidaria se reunió con la Mesa de Enlace agropecuaria en el Ministerio de Economía.

Antes del encuentro, el intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló que el objetivo de la reunión es "ver cómo salimos para adelante todos juntos" y aseguró que hay proyección a las elecciones de octubre."Siempre queremos lo mejor. Todos tienen que poner lo suyo para ser la mejor propuesta y que este año seamos más competitivos que nunca", expresó en declaraciones a los medios antes de ingresar a la quinta La Colonial.