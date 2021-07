El partido Somos Vida y Familia, vinculado a los sectores denominados “celestes” y que comanda el diputado Nicolás Mayoraz, anotó una lista de candidatos en la localidad de Serodino pero quienes integraban la nómina no sabían que formarían parte de la contienda electoral

Según informó el portal Infomás, los supuestos candidatos se sienten estafados por quien encabeza la lista de este partido ya que nunca expresaron su voluntad de ser parte de ese armado político. “Me lo ofrecieron para afiliarme a otra cosa pero no me dijeron que era para integrar una lista política. Ni siquiera conozco a esa persona. Ya firmé la renuncia, no quiero saber nada con esto”, afirmó una de las renunciantes.

De esa lista de diesiseis candidatos son nueve quienes presentaron su indeclinable renuncia. El trámite se hizo este martes en la comisaría del pueblo y luego enviaron una carta al Tribunal Electoral para manifestar la situación irregular en la que se vieron enredados

“Ante todo evento, y para el supuesto de que abusando de nuestra confianza se nos haya hecho firmar alguna documentación que hubiéramos firmado con otros fines 'no políticos y/o partidarios', que a la postre fueron utilizadas para la presentación de una lista, desde ya renunciamos a integrar cualquier lista para las próximas elecciones comunales de Serodino”, expresaron.