El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este viernes en el marco del Coloquio de IDEA, que "la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios" que obtienen del Estado.

"Tenemos que volver a tener superávit gemelos" en el plano fiscal y comercial, "junto a un tipo de cambio competitivo y la acumulación de reservas", dijo Massa en un video grabado que se emitió en el marco de 58vo. Coloquio de IDEA, que se convocó bajo el lema "Ceder para crecer".

Massa, quien se encuentra en Washington en la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), pidió disculpas "por no estar allí, en el primer Coloquio después de la pandemia, de vuelta en Mar del Plata". "Me hubiera gustado estar", aseguró.

En sus declaraciones, el ministro de Economía destacó como "fundamental el orden fiscal" porque "es el camino que brinda previsibilidad del Estado, a los ciudadanos, y al desarrollo de políticas públicas".

En ese marco, destacó que la rentabilidad de las empresas del Estado "hay que medirla no sólo en términos económicos, sino también en su rol social; pero observando el cumplimiento de esas metas sociales".

"Si no tenemos gas, (desde el Estado) tenemos que llevarlo, pero eso requiere de inversiones" y que se cumpla con lo comprometido, aseveró.

El turno de la política

El ministro de Economía también criticó el desempeño del Congreso en el tratamiento de la Ley de Presupuesto, que contiene una adenda donde se le pide a los legisladores que se expidan sobre gastos fiscales que equivalen a 4,9 puntos porcentuales del PBI, como son las excepciones impositivas a jueces, a empresas en el norte del país, o el plan de promoción de Tierra del Fuego.

Esa iniciativa "no se discutió, no tuvo mayor relevancia", dijo Massa, y aclaró que una eventual baja de esos gastos "serviría para reducir el déficit fiscal, no para asignarlo a otros pagos".

En ese marco, y siguiendo con la consigna del Coloquio, Massa planteó que "la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios" que obtienen del Estado.

El ministro de Economía se mostró crítico del accionar de cierto sector de la clase política al afirmar que "cazamos en el zoológico" en lo que hace al cobro de impuestos.

Mensaje a las empresas

"Tenemos una gran cantidad de la economía bajo informalidad", dijo el ministro, y recordó también que existe una porción de argentinos que tienen dinero en "paraísos fiscales" en Estados Unidos.

Por eso "estamos terminando de cerrar un acuerdo entre la AFIP y el IRS", la entidad fiscal de Estados Unidos, dijo el titular del Palacio de Hacienda sobre el intercambio automático de información financiera.

"Es fundamental que entendamos que el orden fiscal es el camino de previsibilidad para el Estado, para el ciudadano respecto de sus obligaciones con el Estado, y para el desarrollo de políticas públicas", afirmó el ministro.

Massa también se refirió a un tema clave para los empresarios: la estabilidad de las reglas de juego y la necesidad de políticas de Estado vinculados con sectores clave de la economía argentina, y usó como ejemplo la política energética y el gasoducto Néstor Kirchner, que permitiría "un fuerte ahorro" de dólares y de pesos.

El ministro de Economía reiteró su idea de que "Argentina es un país con recursos que tiene que transformarlos en riqueza", y destacó el papel del sector energético, de las proteínas, los minerales y la economía del conocimiento como "los cuatro grandes jugadores globales de los países en los próximos diez años".

En ese sentido, Massa afirmó: "Eso requiere, además de normas y estabilidad fiscal, estabilidad respecto de la inversión y de las normas laborales. Que asumamos a esos sectores que son claves para el crecimiento económico de Argentina como política de Estado".