Con una gran participación y un clima de profunda reflexión, se realizaron en el Complejo Cultural Atlas las 4° Jornadas de Ambiente y Justicia Social, organizadas por el Instituto Juan Domingo Perón del Partido Justicialista de Santa Fe. El encuentro, que tuvo como eje “El Cuidado de la Casa Común frente al Saqueo Libertario”, se consolidó como un espacio de gran relevancia, reuniendo a referentes políticos, especialistas y organizaciones sociales. Estuvieron en la apertura los legisladores nacionales Germán Martinez y Marcelo Lewandowski, las candidatas de Fuerza Patria Alejandrina Borgatta y Silvana Teisa, Yamile Baclini, quien expresó la amplia participación del movimiento obrero organizado, el presidente del Partido Principios y Valores Marcelo Chibota y Pablo Scolari (Director del Instituto JDP).

Contenidos y debates

La jornada incluyó paneles sobre los 10 años de la encíclica Laudato Si donde expusieron Silvina Frana, Marcelo Terencio y Juan Manuel Pla, siendo uno de los ejes centrales el llamado del Papa Francisco a cuidar la Casa Común en contraposición al modelo de “destrucción planificada” que impulsa el gobierno de Javier Milei. La Comunidad Organizada y la relación entre ambiente y justicia social, coordinado por Franca Bonifazzi, donde se desarrollaron mesas de trabajo sobre Ordenamiento Ambiental del Territorio, Autonomías Municipales, Modelo Productivo, Ciencia y Tecnología, Agua y Recursos Hídricos, El Mundo del Trabajo y Salud y Adicciones.

El cierre estuvo a cargo de Tamara Basteiro (SubSecretaria de Política Ambiental Provincia de Buenos Aires; Beatriz Domingorena (Ex Secretaria Nacional de Política Ambiental) y Claudio Vizia, autor de Perón Verde.

Participaron la Diputada Provincial Verónica Baro Graf, intendentes de María Teresa Gonzalo Goyechea y Facundo Stizza (Empalme Villa Constitución), los concejales de Rosario Lisandro Cavatorta y Julia Irigoitía, de Villa Gobernador Gálvez Nicolas Ramirez y Daniela Bermudez, de San Lorenzo Esteban Aricó, de Granadero Baigorria Martín Tartarelli y Natalia Annunziata, de Cañada de Gomez Stella Clérici y Karina Mozzoni, Oreste Blangini, compañeras y compañeros del movimiento obrero organizado, de distintas expresiones políticas, empresariales y territoriales de la provincia de Santa Fe.

Raíces y actualidad del pensamiento ambiental justicialista

En su mensaje de 1972, el general Juan Domingo Perón advertía que “la humanidad está sufriendo una verdadera agresión en la que se juega su destino” y llamaba a enfrentar con responsabilidad los problemas ambientales como cuestión de soberanía y de futuro. Ese mismo espíritu se hizo presente en la jornada, reafirmando su vigencia pero también su actualización y continuidad a partir del magisterio del Papa Francisco, donde se encuentran cifrados el futuro de nuestra Patria y de nuestro Pueblo.

Posicionamiento político

Desde el Instituto Juan Domingo Perón se expresó un firme respaldo a las candidatas y candidatos a Diputados Nacionales de Fuerza Patria en todo el país y particularmente en la Provincia de Santa Fe frente al saqueo libertario, siendo lo verdaderamente importante conjugar ambiente y justicia social como parte de un Proyecto Nacional.