La Convención Reformadora de la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe aprobó este viernes la modificación del artículo 3, consagrando la laicidad del Estado provincial y cerrando un extenso debate que se prolongó durante varios días.

La votación resultó con 51 votos positivos, 10 negativos —del bloque de La Libertad Avanza— y 7 abstenciones de Somos Vida, que cuestionó que el texto no reflejara plenamente su posición.

La nueva redacción establece que “la provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

Sin embargo, la inclusión de una mención explícita a la Iglesia católica fue fruto de intensas gestiones y pedidos de las diócesis santafesinas, que reclamaban un reconocimiento a su papel histórico, cultural y social.

Durante el debate, Unidos —bloque mayoritario y autor del dictamen— debió equilibrar posiciones internas entre socialistas y referentes evangélicos que defendían la neutralidad absoluta del Estado y otros convencionales que pedían un reconocimiento expreso a la Iglesia. Finalmente, con aportes de Más para Santa Fe, Activemos y el acompañamiento parcial de Somos Vida, se alcanzó el texto que terminó de consensuarse a última hora del jueves.

Los discursos en el recinto reflejaron la tensión entre la tradición histórica y la búsqueda de un Estado plural. El convencional y pastor evangélico Walter Ghione (Unidos) destacó que se estaba “escribiendo una página histórica” y que la eliminación de la confesionalidad evita “jerarquías entre confesiones”.

Asimismo, Lisandro Enrico (Unidos) subrayó la importancia de la “cooperación” entre Estado e instituciones religiosas, mientras que Gisel Mahmud (Unidos, PS) defendió la laicidad citando al papa Francisco y a Nicasio Oroño como referentes de esa visión.

Más para Santa Fe celebró la redacción por destacar la neutralidad y la pluralidad. Jaquelina Balangione valoró el reconocimiento al aporte de la Iglesia en educación, y Diego Giuliano lo consideró “un avance en materia de derechos humanos”.

La Libertad Avanza votó en contra. Nicolás Mayoraz acusó al gobernador y a su “asesor espiritual” de intentar borrar a la Iglesia del texto constitucional, mientras que Elisabet Vidal advirtió que desconocer su rol histórico significaba “ignorar la asistencia a los más vulnerables”.

Somos Vida, por su parte, optó por la abstención. Emiliano Peralta sostuvo que si bien el artículo mencionaba a la Iglesia Católica, no representaba “el espíritu” de lo que su espacio buscaba, y Juan Domingo Argañaraz defendió el valor de la espiritualidad en la vida pública.

Así fue como la provincia de Santa Fe se suma al conjunto de jurisdicciones con un Estado laico, sin religión oficial, pero con un reconocimiento explícito a la Iglesia Católica y a los cultos reconocidos, en un marco de cooperación y neutralidad.