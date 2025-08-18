El plan de lucha docente en la universidad continúa ante la posición del gobierno nacional, que ofreció un aumento salarial insuficiente y cuotificado, que el gremio considera “miserable”.

De esta manera, puestos a votar, en Coad los docentes agremiados resolvieron por 87,1 por ciento de los votos realizar paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas. Empezarán con paro de actividades este jueves 21 y viernes 22. Y luego se sumarán a los preparativos de la nueva marcha federal universitaria que se realizará en setiembre, ahora en defensa de la Ley de Financiamiento que Diputados aprobó y que debe sancionar el Senado, y que el presidente Javier Milei adelantó que pretende vetar.

El paro anunciado por Coad se encuadra dentro del plenario de sindicatos docentes universitarios nucleados en Conadu. En un comunicado, el gremio de los educadores de la UNR fustigó el aumento salarial ofrecido por el Ejecutivo. “El anuncio amañado que el Gobierno de Milei realizó la semana pasada no hizo más que fortalecer nuestra convicción para la lucha salarial y por la defensa de la universidad pública. El 7,5% de ‘aumento’ en cómodas cuotas y el miserable bono a cobrar por única vez resueltos por decreto, son la profundización de la rebaja salarial y una nueva burla a la situación que atravesamos. Con mentiras y medidas de este no van a lograr dividirnos ni doblegar nuestra voluntad de lucha”, expresaron.

Seguimos peleando por la recomposición del poder adquisitivo de nuestros salarios, por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, por más presupuesto educativo y en defensa de la ciencia nacional.