La presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck, advirtió que la elección de este domingo del convencional constituyente por el departamento Rosario “es un ballotage” entre el candidato del frente Unidos, Ciro Seisas, y el de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart.

“Es preciso tener en claro que no tengamos una Constitución libertaria en Santa Fe, que los convencionales de La Libertad Avanza no tengan fuerza. No le abramos la puerta de entrada a Rosario. El que gane el domingo será el único convencional”, afirmó Schmuck.

“La del departamento Rosario –enfatizó– es la pulseada más importante, la más simbólica: no dejar que los libertarios entren a esta ciudad, donde su candidato adquirió enseguida todos los vicios: insulta, habla sin conocimiento, parece que los coachean a los candidatos. No queremos que entre por ahí en una convención constituyente que debe promover derecho y darle rango constitucional con esta posibilidad que hace 63 años que no lo hacemos”.

Para la concejala, “Rosario debe demostrar que acá se hace política de manera diferente, y que los discursos vacíos de Buenos Aires aquí no cuajan”.

En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9, remarcó la disputa cabeza a cabeza, según encuestas, y la diferencia: “Necesitamos una representación rosarina, y de Juan Pedro desconozco el personaje que han construido a su alrededor, ahora agrede, le dice barbaridades al intendente, a quienes eran compañeros de trabajo hasta un rato antes, les genera apodos, es muy mileísta eso, no se hace política así. Al rosarino eso no le cae bien”, despreció.

En esa línea, convocó a quienes incluso no compartan el ideario del oficialismo local. “Aunque tengamos diferencias, es importante que nos acompañen porque las diferencias con LLA son mucho más profundas: acá mucha gente votó a Milei presidente, pero cuando empieza a agredir, a plantear ajustes a la cultura, en salud, ni hablar de desarrollo social, no nos prendimos jamás a esa moda aunque los consultores aconsejen lo contrario. Rosario es diferente”, recalcó.

Por otra parte, también se explayó Schmuck sobre la precandidatura de Carolina Labayrú, secretaria municipal de Cercanía y Gestión, como concejala. “Es muy trabajadora y obsesiva. De cada desafío que le presenta la gestión se trae demandas y las resuelve de manera eficiente. Y en el Concejo nos hace falta con esa mirada del Ejecutivo. La mirada de una persona de la gestión como Carolina en el Concejo, con vínculo cotidiano con todas las áreas del Ejecutivo, que sabe como funcionan, será algo que vendrá muy bien”, valoró.