Este jueves la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, brindó algunas precisiones sobre el presupuesto municipal 2022 y defendió el superávit proyectado para el año que viene. En ese sentido, se refirió al reclamo del gremio municipal y lo relacionó a factores ajenos a la discusión presupuestaria.

El Ejecutivo presentó el proyecto con la idea de llegar al equilibrio fiscal para el período 2022. “Lo que hicimos es regularizar la deuda que tenía el Municipio”, explicó. La decisión generó malestar en el Sindicato de Municipales, quienes entendieron que esa meta se lograría a costas de la falta de incorporaciones a planta.

En diálogo con Si 98.9, la presidenta del Concejo no evitó involucrarse en el tema y explicó: “Con un presupuesto tan acotado y una deuda tan complicada y además al tener que afrontar una pandemia, tratamos de no sumar nuevo personal. Primero porque teníamos a la mayoría del personal sin venir a trabajar. Los que trabajaban era personal esencial y no llegaba al 50%”.

Pero el análisis respecto al conflicto no quedó ahí. Schmuck repasó los acontecimientos previos al reclamo del sector gremial y detalló: “Me parece que este tipo de reclamos en general se plantean en una mesa de acuerdo paritario a la cual la municipalidad nunca faltó. Llama la atención que al otro día que el intendente se queja ante los otros estamentos del Estado por temas de inseguridad, aparecen sin mediar llamadas telefónicas en el concejo queriendo discutir el presupuesto, jamás pasó”.

Además recordó que la queja de municipales “coincide” con una serie de denuncias sobre procedimientos administrativos complejos en la secretaria de control, que tuvieron lugar días antes de que se desatara el conflicto.

Lo cierto es que en el proyecto que ingresó el Ejecutivo los últimos días de noviembre al Palacio Vasallo, no contempla nuevas contrataciones por parte del Municipio y de hecho en la proyección para el año que viene figura menos personal del que trabajó este año.

Por último, y en referencia al texto, la presidenta del Concejo manifestó: “Lo que hicimos es regularizar la deuda que tenía el Municipio. Lo del déficit ya lo pudimos contemplar en este ejercicio y la deuda se va a resolver en 2002”.