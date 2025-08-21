Como uno de los temas primordiales de la reforma constitucional en marcha es la autonomía municipal, RosarioPlus.com requirió a la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck, que explique simple y concisa para qué sirve ese status institucional que la ciudad espera desde hace años, o al menos quienes la han gobernado desde la recuperación democrática.

“La autonomía municipal es dejar de pedir permiso o autorización para gestionar los temas más cotidianos y los más importantes de la ciudad. Hoy le pedimos autorización a la provincia para poda y escamonda, para plantar árboles, para firmar convenios internacionales. Perdemos plata y tiempo cuando queremos emitir bonos de deuda para hacer pavimento porque tenemos que pedirle permiso a Provincia; y cuando nos aprueban ese pedido, el dinero pretendido ya vale mucho menos que cuando lo habíamos solicitado”, comentó al enumerar algunos ejemplos.

“Tenemos que desburocratizar –prosiguió la titular del parlamento local–. Rosario necesita ser autónoma para discutir de igual a igual con los otros niveles del Estado”.

Todo indica que finalmente esta reforma constitucional consagrará finalmente la autonomía al menos de los municipios de primera categoría. Llegado ese momento, Schmuck imagina que como primera medida Rosario deberá darse una Carta Orgánica que la defina en el porvenir. “Eso, para saber de qué cosas nos vamos a hacer cargo y cómo. Autonomía es discutir con la Provincia cuáles recursos vuelven a Rosario, quizás no en dinero pero sí en bienes y servicios. Ser autónomos da la posibilidad de discutir con Provincia y Nación cómo distribuimos las competencias en los tres niveles”.

Por eso –Schmuck volvió a los ejemplos– el nuevo status facilitaría gestiones que hoy dependen de la voluntad política y, por lo tanto, de la relación o el signo político que habiten en el Palacio de los Leones y en la Casa Gris.

"Si nos vamos a hacer cargo de la Salud pública, como lo hacemos desde hace tantos años, se dejará establecido que ese 25% del Presupuesto municipal será aportado por el municipio y por Provincia, que hoy pone la mitad. Pero entonces será ya un acuerdo firme, y no como sucede ahora que el intendente tiene que pedirle cada año al gobernador de turno que ponga su parte". Lo mismo en Transporte, dejar establecido cuánto pone Provincia y cuánto la ciudad", concluyó.

Ahora, que opine la ciudad. ¿Querés que Rosario sea autónoma? (a los comentarios…)