Este viernes en el marco de los repudios contra el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del Concejo Municipal declaró sobre la importancia de “terminar con la grieta”.

Schmuck enfatizó en que “es la vicepresidenta de la Nación, mas allá de las diferencias que una tenga con Cristina es una persona elegida por el pueblo y ocupa un rol fundamental”, y así aseveró: “Hay que repudiarlo enérgicamente porque esto nos pasa a los vecinos del país y de la ciudad, es tan fácil matar en Argentina que como en Rosario matan personas cada día, hasta quisieron matar a la vicepresidenta”.

Las declaraciones de la concejala estuvieron en línea con lo dicho por el intendente Pablo Javkin: "Si ayer no se producía el milagro (de que el disparo no saliera contra Cristina) hoy estábamos viviendo en otro país. Hay que parar las balas, poner cordura, salir de la grieta, de la locura, porque todo eso genera esto", dijo.

Para la presidenta del Concejo “esto debe ser un punto de inflexión sin dudas, debe tener un límite. Hay que superar la grieta, darnos cuenta que lo que no pasó anoche gracias a dios, evitó que hoy viviéramos una situación extrema. No me importa el color político ni lo que hace o dice, la democracia implica respetar esa regla”.

Acompañada del resto de los ediles, María Eugenia Schmuck destacó que hay que desnaturalizar la violencia y trabajar en terminar con la grieta, hay que poner un límite y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Consultada sobre cómo se debe llevar a cabo, la edila radical pensó “reconfigurar el pacto social para tener criterios éticos y políticos, donde todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo en llevar la solución a los problemas estructurales de nuestro país que no pudimos desde que comenzamos a ser Nación”.

Y arguyó: “Hay que volver a fijar los puntos que configuraron el pacto democrático en 1983, ante la desnaturalización de la violencia pública. Y hay que condenar la violencia en todas sus formas”.