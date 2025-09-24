La capital provincial fue escenario este miércoles del lanzamiento oficial de la campaña de Provincias Unidas en Santa Fe, el frente político que reúne a seis gobernadores del interior del país y que busca consolidarse en las elecciones legislativas del 26 de octubre como “alternativa a la polarización entre el kirchnerismo y el oficialismo de Javier Milei”.

En el Club Marinas, a orillas del puerto, el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia —primera candidata a diputada nacional por el espacio—, el exmandatario cordobés Juan Schiaretti y el legislador provincial Pablo Farías —segundo candidato a diputado nacional por Santa Fe—, encabezaron el acto ante dirigentes locales, intendentes, presidentes comunales y concejales.

También participaron representantes de los partidos que integran la coalición: UCR, Socialismo, PRO, Creo, PDP, GEN, Encuentro Republicano Federal, Ucede, UNO, Hacemos, Democracia Cristiana, Humanos, Tercera Posición y Unir.

Al tomar la palabra, Schiaretti celebró “los avances de Santa Fe” en seguridad, obras públicas y equilibrio fiscal, y elogió la reforma constitucional provincial: “Santa Fe progresa de la mano de Maxi Pullaro", afirmó.

También afirmó que “hay obras en cada rincón de la provincia y eso se nota en todo el país”, para definir a Córdoba y Santa Fe como ”provincias mellizas que concentran la mayor parte de la producción láctea, cerealera y de maquinaria agrícola del país".

“Juntas somos el corazón productivo de la Argentina. Y por primera vez, esa unión se traduce en un proyecto político nacional: Provincias Unidas”, sostuvo.

Luego, Pullaro remarcó que el frente nace para terminar con la imposición de candidatos desde Buenos Aires. “Durante décadas nos dijeron quiénes debían representarnos en el Congreso", planteó.

Y arengó: “Hoy decidimos que sean santafesinos defendiendo los intereses de Santa Fe y del interior productivo”. El gobernador reivindicó los logros de su gestión en seguridad, “con la reducción de homicidios y delitos predatorios”, y subrayó que “cuando el Estado quiere, puede”.

También destacó la reforma constitucional santafesina como ejemplo de diálogo político: “Mostramos que radicales, socialistas y dirigentes del PRO fuimos capaces de consensuar una Constitución con más del 90 % de aprobación".

El mandatario apuntó contra el kirchnerismo por haber “dilapidado los recursos de la bonanza” y contra el actual gobierno de Milei por “apostar a la timba financiera en lugar de producir”.

“El populismo de derecha y el de izquierda fracasaron. Provincias Unidas es la alternativa de la producción, de la industria, de la minería y de la energía. Es el proyecto federal que necesita la Argentina”, resumió.

Por su parte, Scaglia definió al espacio como “un proyecto militante del corazón”. “No somos los que bajamos los brazos ni los que gritamos para imponer. Somos los que entendimos que la Argentina necesita futuro, y que nadie nos va a regalar nada: debemos construirlo con esfuerzo, como hicieron nuestros abuelos cuando llegaron a estas tierras”, expresó.

Scaglia planteó que el interior productivo no soporta más presión fiscal. “Ya no queda productor ni industrial al que se le pueda aumentar impuestos. Somos los que sabemos que el país se levanta trabajando y produciendo, no con planes ni con clientelismo. Defender a Santa Fe es defender al país”, subrayó.