La vicegobernadora de Santa Fe y primera candidata a diputada nacional por el frente Provincias Unidas, Gisela Scaglia, votó este domingo por la mañana en la Escuela Nº 6034 “José Pedroni” de Gálvez, su ciudad natal.

Tras emitir su sufragio, la dirigente habló con la prensa y llamó a la ciudadanía a acercarse a las urnas sin temor. “Yo creo que mañana Argentina va a hablar”, señaló Scaglia, y pidió evitar los temores o las especulaciones que rodean la jornada electoral.

“Le quiero pedir a la gente que no tenga miedo de votar. Vengan a votar, mañana no va a pasar nada en la Argentina. No va a haber nada dramático”, enfatizó la vicegobernadora.

Para Scaglia, el resultado de este domingo será una oportunidad para que el gobierno nacional revise su rumbo. “El voto solo va a permitirle al gobierno reflexionar sobre el rumbo, pero hay que correrse de esos fantasmas y alarmas que se generan”, sostuvo.

Finalmente, la candidata expresó optimismo respecto al papel de la provincia en el escenario nacional. “Santa Fe se va a defender, se va a cuidar y vamos a tener un resultado que va a ser el principio de un futuro más alentador para todos”, concluyó.