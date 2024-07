El intendente de Funes, Roly Santacroce, salió al cruce de la decisión que tomó el gobierno provincial de paralizar las obras en los desarrollos Damfield y La Reserva, al considerar que ambos desarrollos implican un riesgo ambiental.

"Nosotros fuimos quienes denunciamos y suspendimos el emprendimiento de La Reserva. No soy ingeniero pero tengo entendido que el proyecto de Damfield tiene el certificado 1 y estaba en proceso el certificado 2, son los mismos funcionarios del área quienes autorizaron y ahora dicen que no", señaló en declaraciones radiales.

Esta semana desde la provincia indicaron que, en el caso de estos loteos, una inspección de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas constató que se han iniciado obras sin contar con los estudios de impacto ambiental y certificado hídricos correspondientes.

Al respecto, el jefe comunal criticó la manera en que fue anunciada la decisión y consideró que la modalidad que tomó la provincia atenta contra las inversiones en la localidad de Funes.

"No he charlado con el ministro (Enrique) Estevez ni ningún ministro provincial en estos 7 meses de gestión del gobernador Pullaro, Un gobierno serio no se maneja por redes sociales”, deslizó.

En ese sentido, sugirió: “La provincia nos hubiera convocado a una mesa de trabajo, a través de hídrica provincial. Eso es trabajar seriamente y Mancomunadamente”.

Por último, concluyó: “Yo siempre voy a defender a los empresarios, son ellos quienes generan trabajo genuino y sacan este país adelante”.