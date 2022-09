Esta semana en la Legislatura provincial se llevó adelante una jornada para pedir por el avance del tratamiento sobre el proyecto de Ley de Voto Joven. Propone que Santa Fe deje de ser la única provincia del país en inhabilitar a personas de 16 y 17 años a participar en la elección de cargos provinciales.

El encuentro estuvo encabezado por los diputados provinciales del bloque Igualdad, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani, quienes presentaron uno de los últimos proyectos para ampliar el derecho a jóvenes hace tres años, pero por el momento sigue sin recibir tratamiento.

En diálogo con Si 98.9, Donnet explicó: “Acá hay una cuestión absolutamente absurda y es que los jóvenes pueden votar a presidente pero no a gobernador. Pueden votar a legisladores nacionales pero no a los provinciales”.

Consultada por los motivos que obstaculizan el tratamiento, la legisladora sostuvo: “El principal argumento para obturar el avance tiene que ver con la reforma de la Constitución provincial, una reforma que todos sabemos que es necesaria, pero no puede ser la excusa”.

Al respecto, agregó: “Es una mala excusa la necesidad de que primero hay que reformar la Constitución, no hace falta ser abogado para saber que por jerarquía constitucional las leyes nacionales son de jerarquía en territorio provincial, entonces debería estar respetándose la legislación nacional”.

Durante el año 2012 se modificó el derecho a la ciudadanía a nivel nacional, incorporando a los jóvenes de 16 y 17 años a votar categorías nacionales. Todas las provincias fueron modificando sus legislaciones para incorporar a esa franja etaria, pero la provincia de Santa Fe todavía está en deuda.

A pocos meses de entrar en un nuevo año electoral, Donnet manifestó: “Esperamos que avance, estamos pidiendo aprovechar el año no electoral para que el que viene ese derecho sea una nueva conquista. El proyecto tiene 3 años, el gobierno lo avaló pero no avanza”.

En agosto de 2021, el gobernador Omar Perotti remitió a la Legislatura el proyecto de ley del Ejecutivo sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años. La propuesta establece el derecho a votar en elecciones provinciales a las y los jóvenes de entre 16 y 18 años, pero no los obliga a hacerlo. De tal modo que, si deciden no participar del proceso electoral, no pueden ser sancionados. Al igual que el del bloque Igualdad, permanece cajoneado.