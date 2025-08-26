El Certificado del Registro de la Propiedad, un trámite clave para el sector inmobiliario, ya puede gestionarse de forma completamente online en la provincia de Santa Fe. La modernización fue presentada por el gobernador Maximiliano Pullaro y permitirá resolver en minutos lo que antes demandaba traslados y largas esperas.

Hasta ahora, escribanos, abogados, martilleros y otros profesionales debían completar formularios impresos, llevarlos al registro, abonar en bancos y esperar la circulación de expedientes en papel. Con el nuevo sistema, todo ese circuito se reemplaza por un procedimiento digital: se presenta el pedido, se paga y se recibe el certificado sin moverse del escritorio.

La medida es de alto impacto: el Registro procesa más de 400 mil certificados por año. Además de ahorrar tiempo y viajes, cada documento contará con firma digital válida y trazabilidad en tiempo real, lo que refuerza la seguridad jurídica y elimina riesgos de errores o pérdidas.

Durante la presentación en Casa de Gobierno, Pullaro destacó que la digitalización forma parte de un plan más amplio de modernización del Estado provincial. “El objetivo es facilitar la vida a los ciudadanos, en este caso a los profesionales. Sentimos que estamos acercando el Estado a todos los puntos de nuestra provincia”, afirmó.

El gobernador también subrayó la importancia de esta innovación para localidades alejadas de los centros urbanos, donde un trámite simple podía implicar perder todo un día de viaje. “Lograr la digitalización nos va a permitir agilizar cada gestión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ese es el camino que hemos comenzado a trazar”, sostuvo.

Por su parte, el director provincial del Registro de la Propiedad, Fernando Sirk, remarcó que este avance se enmarca en un plan integral de modernización del Estado. “Estamos procesando 400.000 certificados anuales con la seguridad jurídica que implica, y ahora lo haremos con un servicio íntegramente digital”, concluyó.