Sancionada el 3 de julio de 2013, la Ley nacional 26.877, prevé que las autoridades educativas de todo el país deben reconocer a los Centros de Estudiantes “como órganos democráticos de representación estudiantil", además de "promover la participación y garantizar las condiciones institucionales" para su funcionamiento. Tras diez años de vigencia, en la provincia los espacios se multiplican y se plantean nuevos desafíos.

En diálogo con Rosarioplus.com Lucas González, Coordinador de Participación Estudiantil, área dependiente de la Dirección de Equidad y Derechos del Ministerio de Educación, contó cómo se trabaja desde Santa Fe para la consolidación y fortalecimiento de los Centros de Estudiante a lo largo y lo ancho del territorio provincial. Un modelo que es celebrado a nivel nacional por el grado de participación que ha generado en estos últimos años.

Si bien un relevamiento nacional indica que la provincia cuenta con 150 Centros de Estudiantes, ubicándola entre las jurisdicciones con mayor participación estudiantil, desde el Ministerio de Educación aseguran que ese número no es ni la mitad de los órganos estudiantiles con los que cuenta Santa Fe en la actualidad. “A junio del 2022, de un total de 880 escuelas secundarias que tiene la provincia, respondieron al relevamiento 559. De esas, 396 contaban con un Centro de Estudiantes, 91 escuelas declararon tener otro tipo de representación estudiantil (consejos de estudiantes, cooperativas, pastorales en algunas privadas católicas, tribus de estudiantes, etc.) y de las 72 escuelas que restan, la mayoría declararon que en ese momento estaban en proceso de elecciones o conformación del centro de estudiantes”, detallaron a esta redacción.

“A participar se aprende participando”

Desde el concepto de justicia territorial se propusieron multiplicar la participación estudiantil en la vida democrática de las escuelas, con la convicción de que “a participar se aprende participando”. Este impulso es el que llevó a contar en la actualidad con una Federación Provincial de Centros de Estudiantes Secundarios en Santa Fe.

“Organizamos mesas de trabajo con estudiantes, con el objetivo de que cada localidad de los 19 departamentos estuviera representada por estudiantes de las escuelas secundarias de esos lugares. Invitamos a través de los equipos directivos, no sólo a quienes participaban de los centros de estudiantes, sino también a aquellos jóvenes de los primeros años. Más de mil estudiantes en representación de 355 escuelas de 166 localidades diferentes se sumaron y aportaron su voz”, cuenta Gozález.

– ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla desde la Coordinación Provincial de Participación Estudiantil?

– Lucas González: Esta coordinación se enmarca dentro de la Dirección de Equidad y Derechos, de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación. Desde este espacio, entre otras cosas, de lo que nos ocupamos es de la creación y consolidación de los Centros de Estudiantes, promoviendo la participación estudiantil y la organización de los estudiantes.

– Si bien la ley es nacional, cada jurisdicción posee normativas internas para garantizar el derecho. ¿Qué particularidades se presentan en la provincia para estar hoy entre una de las que mayor participación estudiantil presenta?

– L.G.: Una de las particularidades de la Ley Provincial del Centro de Estudiantes es que tiene establecido la creación de una federación a nivel provincial. Hoy nosotros tenemos creadas 19 mesas departamentales con las que fuimos trabajando en reuniones durante todo el año 2022, con un montón de estudiantes de toda la provincia. Cada una de esas 19 mesas eligió sus delegados departamentales y esos delegados departamentales eligieron a su vez, la Federación Provincial de Centros Estudiantes. Esto le permite a los estudiantes tener además de un centro de estudiante a nivel escuela, tener una mesa departamental con sus delegados y a nivel provincial tener la Federación Provincial de Centros Estudiantes, que hoy ya cuenta con un estatuto creado y autoridades elegidas.

– Según su relevamiento hay cerca de 400 Centros de Estudiantes en la provincia y atendiendo a que la dirección depende de Secretaría de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Educación ¿Cómo están distribuidos estos en el territorio santafesino?

– L.G.: En relación a la distribución, hay algo que responde obviamente a una lógica poblacional. Es decir que Rosario, el departamento más poblado, es también el departamento con mayor cantidad de Centros de Estudiantes. Pero desde esta gestión se buscó fomentar la participación en todo el territorio, y hoy tenemos el orgullo de decir que, por ejemplo, en la ciudad de Rafaela, en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, lo mismo que en el departamento 9 de Julio, hay plena participación estudiantil. O sea, todas las escuelas tienen Centro de Estudiantes, hay muchas localidades que también cuentan con esta característica. Desde la Secretaría de Gestión Territorial Educativa justamente trabajamos en este marco que es el de justicia territorial y a través de nuestros referentes juveniles que van a las escuelas, hacen visitas, hablan con los estudiantes también y articulan con los docentes, buscamos todos ser garantes solidarios de la conformación de los centros estudiantes en las escuelas. Esto no es una cuestión caprichosa de la gestión, sino que es una obligación legal que tenemos para con los estudiantes, porque hay tanto una ley provincial como una línea nacional que amparan la creación de Centros de Estudiantes.

– Además de la Institución educativa a la que pertenecen, ¿cómo se articulan estos Centros de Estudiantes con la provincia?

– L.G.: Desde la Coordinación de Participación Estudiantil hemos tenido jornadas con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Género, para responder a demandas que surgían de los propios Centros de Estudiantes. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando sobre la construcción de nuevas masculinidades. Pero cuando son demandas que atañen 100% a nuestra responsabilidad y a nuestra competencia, las tomamos y las trabajamos, sea dentro de la Coordinación o en conjunto con algún otro órgano del Ministerio. Por ejemplo, a veces llegan reclamos de algún tipo de vulneración de derechos y se trabaja con el equipo socioeducativo. Alguna cuestión de educación sexual integral, se trabaja con el equipo de educación sexual integral. Si hay algo del boleto educativo gratuito se trabaja con la dirección del boleto educativo gratuito que está en el Ministerio de Producción. Si hay algo con el ATR, se trabaja con el ATR, etc. Así que efectivamente, más allá de que el Centro de Estudiante se consolide como un órgano político para el interior de la institución educativa a la que pertenece, lo es también para el exterior, y tiene llegada directa al Ministerio por lo que es un mediador entre los estudiantes y el Gobierno Provincial.

– En 15 días los jóvenes mayores a 16 años tendrán la posibilidad de votar por primera vez a sus representantes provinciales ¿Se vio esta demanda reflejada en los Centros de Estudiantes de la provincia?

– L.G.: En la Federación Provincial de Centro de Estudiantes, que tuvo estas instancias primeras departamentales, donde participaron más de 1000 estudiantes, en representación de 355 escuelas de 166 localidades, o sea que es un número muy representativo. Lo que escuchamos es que los estudiantes dicen “queremos tener voto joven, queremos votar y también queremos mayor democratización en cuanto a la participación”. Saben, y son conscientes de que generar una agenda de tener el voto joven hace que los representantes tengan que hablar de cuestiones que le atañen a ellos necesariamente, porque tienen el poder de elegir con su voto. Dice ‘queremos un voto joven, pero también queremos mayor democratización en cuanto a la participación. Queremos también entender qué se va a votar, por qué se va a votar, por qué hay que votar a uno sí y al otro no, cuáles serían los estándares para votar’. Demandan mayor formación ciudadana, porque entienden que la democracia no se puede entender como ir a votar una vez cada dos años, sino con un compromiso ciudadano. Entonces, quieren votar pero también quieren que se promocione la participación estudiantil en las escuelas, que se creen centros estudiantes, que se genere un debate dentro de las escuelas. Quieren dotarse de herramientas para poder dar estos debates, eso es importante porque los pibes dicen, no, bueno, hay que votar sí, pero hay que votar como una instancia más de participación. También necesitamos, obviamente, la presencia y la ayuda del Estado y la articulación entre nosotros para ejercer otro tipo de participaciones democráticas y que se llegue a la hora del voto con otro tipo de herramientas.

– Hace unos días la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la necesidad de una Ley contra el Negacionismo. ¿Ves manifestaciones de esta índole en los jóvenes?

– L.G.: No hemos encontrado ese tipo de cuestiones, de movimientos extremistas, reaccionarios, que vulneran un derecho o discriminan a un estudiante. Sí cuestiones particulares, a veces de los propios estudiantes o a veces de algunos docentes que quieren restringir la participación estudiantil. Eso existe, pero normalmente son casos aislados. Y también se trabaja mucho con el diálogo, sabiendo que hay hechos que no se trata de que gusten o no, sino que son ley y se deben respetar. En relación a esto, también hay que decir que a veces una cosa es la participación política real en un espacio estudiantil representado y con sus representantes; y otra muy distinta lo que sucede en las redes de esos mismos estudiantes. Las redes suelen dar una conexión desconectada. La recepción y envío de mensajes frente a una pantalla sin la posibilidad de charlarlo con otra persona, de ponerlo en comunidad. Creo que hay que estar atento a las relaciones que la tecnología nos propone y tratar de crear espacios para que la palabra circule en un cara a cara. Los Centros de Estudiantes son eso, porque son pares que escuchan a sus compañeros y los entienden, o no, los interpelan, piensan en conjunto, debaten y buscan nuevas respuestas a los problemas planteados.