La contienda electoral para renovar las bancas de diputados nacionales por Santa Fe sumará este miércoles 15 una instancia clave: un espacio de exposición y diálogo entre representantes de las 16 listas que competirán en las elecciones del próximo domingo 26, donde más de 2,8 millones de santafesinos y santafesinas deberán elegir a sus próximos legisladores.

Aunque no se tratará de un debate tradicional, los candidatos compartirán un mismo espacio para presentar sus propuestas. La actividad, organizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto al Observatorio Político Electoral de esa casa de estudios, tendrá lugar a las 12 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la facultad, ubicada en el Centro Universitario Rosario (Beruti y Riobamba).

Tiago Genero, integrante del centro estudiantil que lidera la agrupación Franja Morada, explicó que la jornada busca generar un ámbito plural y transparente donde los distintos referentes puedan compartir sus ideas sin la rigidez ni el enfrentamiento de un debate formal. "La idea es que cada cabeza de lista tenga la oportunidad de presentar sus propuestas, explicar en qué se basa su campaña y exponer sus principales ejes de trabajo legislativo", señaló.

En ese sentido, el evento contará con una primera ronda de presentaciones y una segunda instancia en la que los participantes podrán desarrollar libremente sus planteos, responder preguntas y dialogar con el público. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de ocho minutos.

Hasta este martes, se confirmaron los siguientes candidatos y candidatas por cada lista:

Noelia Mirabella de la lista Partido Autonomista

Agustina Donnet (Igualdad y Participación)

Luciano Rossi (Republicanos Unidos)

Fabián Peralta (Provincias Unidas)

Eugenio Malaponte (Coalición Cívica ARI)

Marilín Gómez (Política Obrera)

Ezequiel Torres (Nuevas Ideas)

José Latucca (Defendamos Santa Fe)

Franco Casasola (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad)

Juan Carlos Blanco (Movimiento Independiente Renovador)

Gabriel Chumpitaz (Compromiso Federal)

Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía)

César Rojas (Movimiento al Socialismo)

La iniciativa surge en un contexto político marcado por la baja participación electoral y la apatía ciudadana. "Pensamos que era importante crear un espacio de encuentro entre los candidatos y la comunidad, especialmente en un año donde no hubo elecciones primarias (PASO) y se llegó directamente a una elección general con una oferta muy amplia de listas", sostuvo Genero.

Debido al gran número de frentes en competencia —dieciséis en total— se descartó la posibilidad de realizar un debate con cruces directos, ya que implicaría una extensión excesiva. En su lugar, se optó por un formato más ágil y enfocado en la exposición de ideas y propuestas.

Uno de los ejes centrales del encuentro será el rol de la universidad pública. Por tratarse de una actividad impulsada desde el ámbito académico, los organizadores solicitarán a los candidatos que definan su postura sobre temas vinculados a la educación superior: financiamiento, salarios docentes e investigación, en el marco del debate nacional que culminó con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto presidencial.

"Queremos saber qué piensan sobre el rol de la universidad pública, qué lugar ocupa en su agenda legislativa y cómo actuarán frente a proyectos relacionados en el Congreso", adelantó Genero.

La jornada contará también con la participación de la decana de la Facultad de Ciencia Política, Cintia Pinillos, y la directora del Observatorio Político Electoral, Lourdes Lodi.