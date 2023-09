Sacnun y Ferri entregaron equipos de riego de alta tecnología a productores

Este jueves en la localidad de General Lagos la actual directora del Banco Argentino de Desarrollo y candidata a diputada nacional de Unión por la Patria, María de los Angeles Sacnun, entregó con la presencia del presidente comunal Esteban Ferri, 20 equipos de riego por goteo a productores hortícolas de la región. Estuvieron presentes, además, el ingeniero agrónomo y miembro del consejo directivo nacional del INTA, Joaquín Serrano, e integrantes del grupo de productores hortícolas del sur santafesino ExpHortar.

“Hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Hace tiempo venimos trabajando junto a Esteban (Ferri), productores, INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en un plan estratégico del desarrollo de la horticultura para el sur santafesino y el cinturón hortícola de Rosario”, expresó Sacnun.

En el acto de entrega de los kits de riego la dirigente santafesina se emocionó al abrazar a una productora local presente: “Son las manos de una mujer que trabaja la tierra. Por eso es tan importante que estos equipos de riego, con una inversión del Estado Nacional de 40 millones de pesos, lleguen a la región y a los productores para que puedan seguir trabajando porque sabemos lo que significó y significa la sequía que estamos sufriendo”. “Una de las necesidades que surgieron en la mesa de trabajo fue cómo hacer más eficiente la producción para el riego hortícola, sorteando las condiciones climáticas.

Sabemos la situación de angustia que genera la sequía. Por eso desde el Estado queremos superar esos ciclos permanentes en donde hay pérdidas muy grandes y asegurar la cantidad y calidad de alimentos para nuestra población. Quiero destacar la función de Sergio Massa como Ministro de Economía porque gracias a él pudimos llevar adelante este convenio con la región y al titular de SAGyP, Juan José Bahillo, por su compromiso con este proyecto. Esto nos permite cumplir con nuestra palabra y con los productores y ratificar que en este escenario de emergencia hídrica el Estado responde”, explicó Sacnun.

Juan Traverso, integrante del grupo Exphortar, detalló que los riegos que usan la mayoría de los productores de la región son los riegos por arrastre. “Es lo más antiguo que hay en la agricultura, ya que produce erosión, se desperdicia muchísima agua, produce encharcamiento y se necesita suelo con pendiente para lograr el riego. Si no tenés pendiente natural es imposible llegar con el agua al final del lote. Con estos nuevos riegos no producís erosión, no desperdiciás agua, no tenés encharcamiento y podés fertilizar. Además el cultivo está siempre húmedo ahorrando un montón de tiempo y energía. Es cambiar por algo nuevo e innovador”, explicó.

Por su parte Esteban Ferri, presidente comunal de General Lagos recientemente reelecto aseguró: “Es la primera vez que hay un Estado Nacional que mira a este sector y que acompaña concretamente financiando este tipo de tecnología para nuestros productores. Queremos un modelo de país donde el Estado esté presente, acompañe el desarrollo, los productores, la obra pública, los estados locales. El próximo 22 de octubre se juega mucho en la Argentina por eso pedimos que acompañen la propuesta política de Sergio Massa que tiene en su lista de diputados nacionales a Marilin (Sacnun). Vamos a seguir trabajando para que este tipo de inversiones se multipliquen en el futuro”, culminó.