La oposición en el Congreso de la Nación le propinó otra dura derrota legislativa al Ejecutivo de La Libertad Avanza, al dejar sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, el oficialismo sufrió un nuevo golpe institucional. El rechazo se logró con apoyo transversal: además de Unión por la Patria (UxP), se sumaron bloques como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Innovación Federal, gran parte de la UCR e incluso algunos integrantes de La Libertad Avanza.

El debate comenzó con una advertencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien recordó que se requerían dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento del veto. Esa mayoría fue alcanzada sin dificultad, lo que ya anticipaba el revés para el Ejecutivo.

La votación mostró una composición heterogénea del frente opositor. Desde la UCR, solo tres legisladores se mantuvieron alineados con el oficialismo: los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cercanos al gobernador Alfredo Cornejo, y el chaqueño Gerardo Cipolini. En contraste, los libertarios Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano rompieron con la postura del Gobierno y votaron con la oposición. Ambos anunciaron que integrarán un nuevo bloque, "Coherencia", junto a otros exaliados libertarios.

También se destacaron apoyos desde el PRO, entre ellos los larretistas Héctor Baldassi y Álvaro González, así como Sofía Brambilla y Ana Clara Romero. Innovación Federal, que responde a gobernadores del norte del país, también aportó votos clave. Lo mismo ocurrió con legisladores del MID, Producción y Trabajo, y de bloques provinciales como los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo y los santacruceños liderados por Sergio Acevedo.

La ley, que había sido aprobada por el Senado el pasado 11 de julio, establece la actualización automática de aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva para personas con discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo. El Ejecutivo había vetado la norma argumentando su impacto fiscal, estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en apenas un 0,03% del PBI.

Durante el debate, la diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll sostuvo que la emergencia en discapacidad “toca aspectos esenciales para una vida digna”. Desde el oficialismo, en tanto, no hubo una defensa firme del veto.

El neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) consideró que la reacción del Gobierno —a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien habló de una posible mejora al sector— demuestra que “reconocen que hay una situación que atender”, aunque lamentó que llegue tarde, cuando el Congreso ya tomó la iniciativa.

Por su parte, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, fue contundente: “Me cuesta imaginar el futuro del país sin los argentinos que están sufriendo. El presidente nos llama genocidas y golpistas, pero estamos hablando de una medida que implica solo un 0,03% del PBI”.

Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, recordó que la discusión se origina en la falta de una ley de presupuesto desde hace dos años. “El Ejecutivo se arroga facultades que no le corresponden. Después nos tilda de golpistas por ejercer nuestras atribuciones constitucionales”, expresó.

Finalmente, Daniel Arroyo, autor de la ley y presidente de la Comisión de Discapacidad, sostuvo que la norma “está fuera de la grieta” y representa “justicia, humanidad y racionalidad económica”.

Ahora, la pelota queda en el Senado. Si allí también se consigue la mayoría de dos tercios, el veto quedará definitivamente anulado y el Ejecutivo deberá promulgar la ley, tal como lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.