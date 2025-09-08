Al día siguiente de la rotunda derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y de la distancia que tomó Maximiliano Pullaro de la gestión Milei, Agustín Rossi lo puso en falta al gobernador santafesino: “La gente no premia a dirigentes políticos que, como las hojas secas de los árboles, se acomodan según cómo sopla el viento. Y a Pullaro le cabe esta calificación”, lanzó el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

La alusión vino a cuento de un mismo mensaje que el domingo a la noche twittearon los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas, Pullaro entre ellos. Escribió el santafesino en la red social: “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER. Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí”.

Este lunes, al aire de radio Sí 89.9, Rossi despreció el golpe de timón de Pullaro, que ahora se percibe opositor a Milei. “Cuando el viento soplaba a favor de Milei, fue a Tucumán, firmó el Pacto de Mayo, apoyó la ley la Ley Bases, impidió que investiguemos al presidente Milei cuando hubo que formar la comisión investigadora por el caso Libra, le indicó a su senador (Eduardo) Galaretto que vote en contra de constituir comisión investigadora”, dijo.

Rossi señaló que el actual jefe de la Casa Gris “celebró las acciones del gobierno de Milei y hoy empieza a ver que el viento sopla para otro lado, se trata de diferenciar y dice que él también es opositor. La verdad es que nadie más le cree. Hace 15 días aumentó el boleto interurbano. Su explicación fue que se quedó sin subsidio de Nación, pero nunca lo vi quejarse de que Nación le cortó subsidios. Tampoco lo vi generar ninguna ingeniería administrativa, financiera, como para suplantar ese tipo de subsidios”, apuntó en diálogo con Leo Ricciardino.

Rossi afirmó que la posición actual que encarna el gobernador “es especulación pura; porque el año pasado Pullaro estuvo alineado como el alumno dilecto del presidente Milei, porque todavía la sociedad parecía predispuesta a soportar el ajuste en base a la esperanza de una cosa nueva. Todavía la sociedad le creía a Milei, y creía que el ajuste lo pagaría la casta, algo que nunca se identificó qué es. Y Pullaro estaba ahí”.

Un año después las urnas expresaron un mensaje de castigo a LLA. “Ahora el rey está desnudo, y ya está comprobado que el ajuste lo pagan los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores del sector público, no hay obra pública, ni subsidio para los servicios. La casta está vivita y coleando, con la hermana sospechada de ser el vértice de un esquema de coimas. Parece entonces que el gobernador Pullaro necesitó del resultado apabullante de ayer para despegarse, pero ya dejó los dedos marcados”, recalcó el dirigente peronista.

En resumen, Rossi recordó cuando Pullaro se definió a favor de Milei en la previa del balotaje con Sergio Massa en 2023. “¿Y eso trajo algún beneficio a la provincia, o es solo porque compartían electorado. Porque Milei no le dio nada a cambio a Santa Fe, ningún beneficio”, examinó.