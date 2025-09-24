En el marco de su visita a distintas empresas de Las Parejas y Rafaela, el dirigente peronista Agustín Rossi, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, cuestionó con dureza el rumbo económico del gobierno nacional y advirtió sobre el impacto negativo en la provincia de Santa Fe.

“En Santa Fe, durante el año y medio de gestión de Javier Milei como presidente y Maximiliano Pullaro como gobernador, cerraron 1.800 empresas y se perdieron 14.500 puestos de trabajo, de los cuales 6.000 corresponden al sector industrial”, explicó el dirigente santafesino en base a los datos de un informe reciente del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

Rossi señaló que “la política de Milei atenta contra un modelo de desarrollo industrial perjudicando fuertemente a Santa Fe. Es imposible pensar a la Argentina y a nuestra provincia sin un desarrollo industrial. Si la industria se cae, no hay crecimiento posible”.

En esa línea, destacó que “una industria fuerte genera empleos de calidad, mejores salarios y permite proyectar un horizonte de crecimiento con justicia social”. Y remarcó: “Este modelo económico está destruyendo una de las mayores riquezas de nuestra provincia: su diversidad productiva”.

El dirigente peronista también expresó su reconocimiento a “las familias de industriales que luchan todos los días para mantener sus empresas en pie” y recordó: “Alguna vez soñé para Santa Fe con una fábrica por pueblo y lo sigo soñando”.

Asimismo, hizo referencia a la tradición productiva de la provincia: “Santa Fe tiene una larga historia de parques industriales, que son parte identitaria de nuestra provincia. Nosotros queremos producción y trabajo argentino. Le decimos no a la timba y a la especulación financiera que destruyen la industria nacional y afectan la producción santafesina”.

El ex jefe de Gabinete insistió en que “este gobierno está cometiendo un ‘industricidio’ tan intenso y tan potente como el de los años 90” .

Finalmente, con tono enfático, Rossi contrastó dos modelos: “Somos peronistas. Siempre defendimos la industria nacional y siempre elegimos el trabajo por sobre la especulación. A estas políticas que destruyen la producción santafesina le vamos a oponer la fuerza más poderosa que tenemos: la Fuerza Patria. Nuestro compromiso es defender la industria nacional y el trabajo santafesino”.