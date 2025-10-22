En el marco del desembarco del presidente Javier Milei en Rosario para encabezar el acto de cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza, distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles convocan a una contramarcha para este jueves bajo la consigna “Milei persona no grata”.

La movilización partirá desde la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), a pocos metros del parque España, donde a las 19 se desarrollará el acto libertario encabezado por el mandatario. Desde las 17.30, sindicatos y movimientos sociales se concentrarán en el lugar para expresar su rechazo a la visita presidencial.

La convocatoria fue impulsada por la CTA Rosario, con la adhesión de diversas organizaciones, entre ellas la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), el sindicato de recolectores, camioneros y agrupaciones estudiantiles. 

“Durante estos años y bajo este gobierno nacional, el pueblo ha sufrido un constante e incesante maltrato, psicológico, económico y político, junto a gobernadores que ahora tratan de despegarse, pero a la hora de apoyar no han dudado ni dudan en hacer levantar las manos a sus legisladores, sin importarles, jubilados, educación ni discapacidad", expresó la CATT en un comunicado.

La protesta se da en el marco del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, que tendrá lugar en las escalinatas del parque España y contará con la presencia de Milei, quien llegará para respaldar a los candidatos a diputados santafesinos encabezados por Agustín Pellegrini.

Asimismo, desde el oficialismo nacional adelantaron que participarán también las denominadas “Fuerzas del Cielo”, el grupo de militancia digital liderado por Santiago Caputo.