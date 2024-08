La concejala Julia Irigoitia presentó este fin de semana un espacio propio en el peronismo loca: Rosario con vos, destinado a sumar distintos recorridos y experiencias para construir “una opción nueva en la política rosarina”.

“Esta novedad de la escena local emerge en un contexto donde cuesta encontrar representación en las formaciones políticas tradicionales y existen demandas sociales que se multiplican al calor de la crisis”, dijo la concejala en su convocatoria en el Sindicato de Municipales, ante un auditorio de medio millar de personas.

Entre quienes participaron de la presentación se contaron los concejales rosarinos Lisandro Cavatorta y Ma. Fernanda Gigliani, los diputados provinciales Sonia Martorano y Miguel Rabbia, y la titular de la Oficina Municipal del Consumidor Silvana Teisa.

"Una opción que llama a construir un modelo de ciudad con propuestas claras y realizables, que convoca a sectores diversos con distintas miradas, pero compartiendo el objetivo de poner a Rosario como prioridad y ocuparse de los problemas reales de los rosarinos”, señaló la edila justicialista.

"No alcanza con pasearse por medios nacionales o ir a reuniones con funcionarios. De una vez por todas, hay que trabajar en serio para que Rosario esté en agenda", señaló Irigoitia. Además, indicó que -hasta ahora- la atención de la dirigencia local estuvo puesta en llegar a Buenos Aires y no en el potencial de la ciudad.

“Venimos viendo cómo desde Rosario se hacen cosas para caerles bien a los porteños. Hace décadas que la dirigencia se dedica a poner excusas y no resolver ninguno de los problemas. Nosotros venimos a decir basta con eso. Queremos hacer cosas desde Rosario y para Rosario”, dijo Irigoitia.

La concejala, que ingresó al legislativo local en 2021, explicó que la propuesta no se encasilla en las estructuras partidarias ni en sesgos ideológicos, porque “hay que terminar con los que solamente explican los problemas y con los políticos que no ven, no escuchan y parece que tampoco sienten”.

"Nos encontramos los que vivimos acá y nos duele lo que hicieron con Rosario. Somos un montón de personas que venimos de lugares distintos, pero nos une un propósito: tener una ciudad en la que se pueda vivir mejor. Estamos cansados de las excusas y sabemos lo que hay que hacer. Nos jugamos por Rosario porque las soluciones existen. Los rosarinos y rosarinas podemos dar vuelta esta historia. Es ahora y es con todos", subrayó.

Asimismo, vale resaltar que 'Rosario con vos' reúne a gente que proviene de distintos ámbitos y sectores de la ciudad, desde grupos con una larga trayectoria de trabajo en diferentes barrios, pasando por jóvenes estudiantes con ganas de aportar su energía a propuestas que generen mejores condiciones, hasta rosarinos y rosarinas sin afiliación partidaria ni vínculo previo que quieren hacer algo para lograr una ciudad más vivible.

“Sabemos lo que hace falta porque conocemos Rosario. Aprendimos de todo lo que se hizo mal y nos duele lo que hicieron con la ciudad. Pero se nos agotó la paciencia. No hay más tiempo para las excusas y la incompetencia”, afirmó Irigoitia.

En un momento sumamente particular del escenario rosarino, marcado por la fragmentación y la falta de referencias y liderazgos, la política local se enriquece con una alternativa que aparece como una versión distinta que llama a recuperar la fe en la ciudad y a actuar para que las cosas sucedan.

“No se trata de gritar más fuerte o posar de confrontador. Hay que construir a favor de los rosarinos y rosarinas, ser creativos y, sobre todo, hacer las cosas bien. No podemos seguir con la política de poner parches y justificar cualquier cosa”, sintetizó Irigoitia.