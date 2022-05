El plazo de ejecución de los trabajos para construir la pileta que se usaría para los Juegos Suramericanos se había fijado en 240 días calendarios, u ocho meses. Sin embargo, no se llegó con los plazos para el nuevo natatorio y por eso entre el área de deportes de la provincia, municipio, Odesur y el Comité Olímpico resolvieron que fuese la pileta de 50 metros de Newell's Old Boys la elegida.

Sin embargo, de no concretarse esa obra, Rosario quedaría sin posibilidad de ser sede de los Campeonatos Juveniles de Deportes Acuáticos, a realizarse en 2023 y para los que la ciudad fue designada.

La presidenta de la Federación Rosarina de Natación, Mónica Brochero, explicó en Si 98.9 que el proyecto de esa pileta forma parte del Complejo Educativo, Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo (Cerard), que en el 2000 bajo la gestión de Hermes Binner en la intendencia, con un concurso de ideas que ganó una empresa cordobesa comenzó a gestarse. Ademas, alli es donde funcionará el Instituto Superior de Educación Física N°11 (ISEF) que tiene parte de sus obras avanzadas.

Pero ese concurso no era vinculante y por eso, más tarde, fue el exgobernador Miguel Lifschitz quien llegó a licitar de la obra que ahora llevará adelante Pecam-Eprecoy quien será además la encargada de traer al país la polémica pileta. Hoy en el predio ubicado en Ovidio Lagos al 2000 se erigen parte de los bloques que componen al futuro profesorado de Educación Física, de ellos uno está pensado para la construcción de las piletas: una olímpica de 50 metros, más otra de 25 para otros usos deportivos.

“Es cierto que las otras obras avanzan, pero el proyecto de piscinas no, desconozco la causa de esta situación”, dijo Brochero y resaltó que avanzar debe ser una prioridad, entendiendo que Rosario fue designada para el 2023 por la Confederación Sudamericana como sede de los Campeonatos Juveniles de Deportes Acuáticos. De esa manera, si no se concluye, la ciudad “se quedaría sin la posibilidad” de recibir a ese evento internacional.

“Rosario tiene piletas, pero no con las características que se necesitan para la realización de un evento, ni para la formación de deportistas de alto rendimiento en todas las disciplinas acuáticas en su máxima exigencia”, justificó. Y agregó un dato no menor: no se trata sólo de esta ciudad, sino que un complejo de ese tamaño "daría respuesta a toda la provincia y la región".

“Estamos en el techo de lo que los clubes pueden brindar”, indicó y apuntó que es muy difícil sostener el trabajo de los atletas locales porque “se está en una desventaja con todas las federaciones de otras provincias que cuentan con un centro de alto rendimiento”.

La fecha prevista para los juegos de agua, que en su última edición se celebraron en Lima, Perú, sería para los meses de abril o mayo de 2023. En ese sentido, Brochero marcó que si se activa la obra se podría cumplir con los plazos y llegar bien a la competencia. “Ya se hizo el camino de la licitación, de no llegar si es una piscina pre armada, los plazos son más cortos”, precisó.

Sobre las cuestiones adinerarías que atinan al financiamiento de las obras, la dirigente deportiva dijo que el convenio se firmó hace muchos años, que el municipio cedió los terrenos y que es la provincia la encargada de ejecutar las obras. “Esto fue rubricado y confirmado por los distintos estamentos”, aportó.

La historia de la licitación

En octubre del año pasado, el Ministerio de Infraestructura de la provincia, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Arquitectura, al abrir los sobres de la licitación hizo público que la empresas interesadas eran la UT Pecam SA-Epreco SRL, que ofreció 1.359.453, 096,93 millones; Dinale S.A, que cotizó 1.437.000, 002,37; Depaoli y Trosce Constructora, que presentó como oferta la cifra de 1.480.393.641,33 pesos. En tanto, la UT Ing. Pedro Minervino-Edeca S.A fue la que más cotizó con 1.530.323.682,95 pesos. Todas superaron el presupuesto oficial de 977.723.761,23.

La empresa ganadora, tal como figura en el cartel de la obra que se colocó solo a fin de ganar tiempo, es Pecam SA-Epreco SRL, pero aún los trabajos no fueron adjudicados.

A mediados de 2021, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, recorrieron las instalaciones del complejo. En esa oportunidad, Perotti destacó “el trabajo conjunto” con el Gobierno Nacional y sostuvo que ya se había ejecutado un 83% de las obras.

Las características del complejo

El Complejo Educativo Recreativo y de Alto Rendimiento Deportivo se localiza en una de las áreas más significativas de la ciudad de Rosario: el Parque de la Independencia. Por su ubicación estratégica y los programas que alberga, busca constituirse como un punto de referencia en el ámbito deportivo, tanto para la ciudad como a nivel nacional.

Se trata de un edificio cuya horizontalidad contrasta con el contexto del parque. La estrategia de implantación reduce el impacto de la edificación, preservando los árboles y permitiendo la continuidad de las visuales. La disposición en sentido este/oeste genera una conexión entre el parque y la ciudad a través de un paso peatonal público que atraviesa el complejo.

El Instituto Superior de Educación Física N°11 se ubica en cercanía al sector del óvalo y con visuales hacia las canchas de entrenamiento. El mismo, se articula en torno a un hall de tres alturas que contiene las escaleras y circulaciones. En su planta baja se ubican las áreas administrativas y en los pisos superiores las aulas. Este edificio se vincula con el paso subterráneo de forma directa para hacer fluido el paso hacia el área de canchas.

Se propone la racionalidad constructiva como uno de las principales características y valores del proyecto. Esto se logra realizando una estructura adecuada para este tipo de edificios e implementando técnicas y materiales a propias de la región en la que se encuentra (galpones rurales, portuarias). Los criterios estructurales, materialidad, orientaciones junto a la racionalidad y economía logran así una arquitectura sustentable.