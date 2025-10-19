La otrora República Argentina se encamina a las urnas del 26 de octubre atravesada por una sumatoria de hechos insólitos, en algunos casos humillantes y en otros desopilantes, que van desde la descarada intervención de Mr. President y el buenazo de Scotty al ex gobierno de Javier Milei hasta la catarata de rudimentarias fake news que comparte en sus redes el mismísimo líder y profeta de la Revolución Liberal Libertaria.

En este contexto tan colorido, Santa Fe recibe todas las miradas. Eso ocurre por múltiples motivos: es la tercera jurisdicción electoral del país, está gobernada por uno de los protagonistas principales de la nueva experiencia política denominada Provincias Unidas y es uno de los distritos donde La Libertad Avanza se presume aún competitiva. Hay otro elemento de relieve significativo: el peronismo puede ganar en la Invencible y con esa eventual victoria inclinar la balanza nacional.

Sería, a todas luces, una rareza. Desde que existe el kirchnerismo, el Partido Justicialista no ganó un solo comicio de medio término en Santa Fe. Más allá de las debilidades de la oferta electoral peronista, ese dato exhibe la composición del voto popular en las tierras del Brigadier. Ya se dijo aquí en reiteradas oportunidades: hay en esta provincia una mayoría electoral consolidada que es refractaria a las huestes del General en cualquiera de sus modalidades.

¿Y entonces cuál es la razón por la cual el justicialismo puede ganar en esta ocasión? Por supuesto que la candidata Caren Tepp tiene sus virtudes, pero la clave está definitivamente en la división del voto antiperonista. Y, claro, que esos fragmentos electorales sean parejos. Dicho de otro modo: el famoso escenario de tercios.

Ante esta situación, desde Unidos apostaron a un clásico: darles oxígeno a candidaturas minoritarias que puedan morderle el padrón a sus oponentes reales. El caso más nítido es el del diputado nacional Gabriel Chumpitaz, aliado político del gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabeza una lista con sello propio y se presenta en sociedad como libertario. El mileísmo lo denunció por pegar afiches con su cara y la de Patricia Bullrich, entre otras jugarretas. Fue la propia ministra de Seguridad, con sus habituales buenos modales, quien lo cruzó en la red social X. Señal de que hay filtración de votos por allí.

El oficialismo provincial también intentó lo propio con Carlos del Frade, con el objetivo de generarle una sangría por izquierda a Fuerza Patria. Valga la aclaración: lo antedicho no implica que haya un acuerdo político explícito entre el Frente Amplio por la Soberanía y Unidos, pero sí supone que la coalición que gobierna Santa Fe se interesó en que el diputado provincial gane volumen en campaña.

Pero, claro, no todo marcha acorde al plan. Hubo en los últimos días una aparición sugerente en la actividad proselitista de Provincias Unidas: Clara García. El lector se preguntará cuál es la novedad, si se tiene en cuenta que el Partido Socialista integra ese frente electoral y además forma parte de la alianza gubernamental, amén de que un integrante de esa fuerza política, Pablo Farías, es el número 2 de la lista que encabeza la vice de Pullaro, Gisela Scaglia. Pues bien, no es tan sencillo el asunto.

Es cierto que la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia tuvo algún protagonismo en la campaña, pero fue completamente lateral. En general, esa fue la conducta del partido de la rosa. Para decirlo con claridad: no se percibe un especial entusiasmo en el socialismo. Tal vez a sus dirigentes y militantes les resulte incómodo militar a la jefa del PRO santafesino, quien no dudó en caracterizar a su adversaria Tepp como “la mujer de los Juanes, Monteverde y Grabois”, luego de que el propio Pullaro propusiera un ninguneo similar. No es tan arriesgado sospechar que a las mujeres del PS, feministas todas ellas, les habrá caído pésimo ese garrotazo discursivo.

Con todo, ese no sería el mayor problema para el socialismo santafesino. Su base electoral es mayoritariamente antiperonista, de allí que siempre le haya esquivado a cualquier acercamiento electoral con el justicialismo en cualquiera de sus formas, aunque en ocasiones haya compartido parcialmente su ideario. La demanda de los votantes ordena a la oferta en el cuarto oscuro, por eso es que el PS provincial integró todos los frentes habidos y por haber que agruparan contradictores del PJ, de izquierda a derecha. Nada reprochable, por cierto.

Lo que parece haber ocurrido en esta ocasión es que se abrió una gotera en el núcleo más ideologizado del sufragante socialista, el voto auténticamente progresista, que será minoritario pero en una elección pareja puede resultar definitorio. Un destinatario muy posible de esas voluntades es, sin dudas, Carlos del Frade. Si así fuera, se transformaría en un efecto secundario letal del intento oficialista por engordar las chances del periodista rosarino. Podría ocurrir el peor de los mundos para Unidos: que el peronismo resulte victorioso y que el FAS conquiste una banca.

Si en los escasos días que faltan para el crucial 26 de octubre, Clara García y la dirigencia socialista en general gana participación en el proselitismo de Provincias Unidas, será evidencia del intento de aplicar un torniquete en esa herida. Quizás la rosa haya quedado demasiado lejos en esta campaña y una porción de sus votantes lo haya asumido como una expresión de desamor. Una separación dolorosa, digna de una telenovela de los ’80.